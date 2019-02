Luis Mandoki se incorpora al Sistema Público de Radiodifusión

El cineasta Luis Mandoki se incorporará a una de las direcciones del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano. Al final de una reunión privada en Palacio Nacional, el ganador del premio Ariel comentó que ayudará al director del SPR, Jenaro Villamil, en labores de producción y programación.

Durante la transición presidencial, se había corrido el rumor de que Mandoki podría asumir la dirección del gran sistema que ambiciona en convertirse en la BBC mexicana, pero a finales de enero, entregaron la dirección al excolaborador de Proceso.

Cabe recordar que el cineasta en 2006 dirigió el documental ¿Quién es el señor López? en el que se hace un retrato del que fuera candidato a la Presidencia.

Luego de la derrota electoral del tabasqueño en 2007, el cineasta llevó a cabo otro documental llamado Fraude: México 2006 en el que se abordan los presuntos fraudes electorales en la historia reciente del país en 1988, el desafuero de López Obrador en 2005 y la elección de 2006.

Entre la producción de Luis Mandoki se cuentan las películas White Palace (1990), así como When a Man a Loves a Woman (1990) y Message in a bottle (1999) en las que dirigió a actores com Susan Sarandon, Meg Ryan, Andy García, Kevin Costner, Robin Wright Penn y Paul Newman, entre otros.