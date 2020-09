Videgaray sigue siendo bienvenido: MIT tras petición de destitución

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) dijo que Luis Videgaray Caso es bienvenido en la comunidad, luego de que estudiantes solicitaran la destitución del exfuncionario como docente de la universidad ante acusaciones de corrupción durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

A través de una carta enviada al periódico estudiantil The Tech, el rector del MIT, Martin A. Schmidt, los decanos David C. Schmidtlein y Daniel Huttenlocher y autoridades universitarias aseguraron que Videgaray Caso "ha sido un valioso colaborador".

➡️ Peña Nieto pidió 6 millones de dólares a Odebrecht para su campaña: Emilio N

"El señor Videgaray ha emitido un comunicado público defendiendo su historial como servidor público y rechazando las denuncias que se han realizado y, en particular, no se han presentado cargos en su contra. El Sr. Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido de la comunidad del MIT", señala la carta que fue enviada al diario estudiantil The Tech.

El pasado 10 de septiembre, estudiantes del MIT pidieron la destitución de Videgaray Caso como docente por enfrentar acusaciones de corrupción.

Justicia Peña Nieto pidió 6 millones de dólares a Odebrecht para su campaña: Emilio N

"Videgaray Caso enfrenta acusaciones e investigaciones por corrupción, abuso de poder, asociación criminal, crímenes electorales, lavado de dinero y conflicto de interés", dice la introducción del texto titulado "Por qué Luis Videgaray Caso debe salir del MIT" publicado en el medio oficial del Instituto.

Explicaron que Videgaray Caso se integró al MIT como profesor titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet del MIT. Adicionalmente, fue nombrado Director del Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo (AIPW por sus siglas en inglés), un programa híbrido entre Sloan y el Stephen A. Schwarzman College of Computing (SCC).

➡️ La caída de Emilio Loyoza, exdirector de Pemex, por caso Odebrecht

El 11 de agosto, Emilio "N", exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló en una denuncia que presentó ante la Fiscalía de General de la República (FGR), - la cual fue filtrada a medios de comunicación - , que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray Caso entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Tras los dichos del exdirector de Pemex, Videgaray Caso señaló que éste intenta culpar a otros para salvarse y dijo que el único responsable de la grave situación legal que enfrenta él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio 'N'.

"No me sorprende que Emilio 'N' intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad", aseguró.