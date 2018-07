Lydia Cacho arremete contra presidente de la SCJN por su elevado sueldo

La periodista y activista, Lydia Cacho arremetió contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales quien se negó a bajarse el sueldo argumentando que los ministros requieren de altas remuneraciones para garantizar su recto actuar, independencia e imparcialidad en sus decisiones.

A través de sus redes sociales, Cacho Ribeiro dijo: “La ética, señor presidente de la SCJN, no responde al dinero, sino a principios, valores y responsabilidad. A mí me han amenazado e intentado comprar con millones para mentir; me he negado. Ud. Trabaja para la sociedad no para el mejor postor”.

La ética, señor presidente de la SCJN, no responde al dinero, sino a principios, valores y responsabilidad. A mí me han amenazado e intentado comprar con millones para mentir; me he negado. Ud.Trabaja para la sociedad no para el mejor postor. pic.twitter.com/QV6nA3JzlE — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 21 de julio de 2018

Finanzas SHCP justifica alza salarial, los aumentos ya estaban marcados

La escritora del libro “los demonios del edén” recibió una serie de críticas a este respecto, por lo que escribió un segundo twitter diciendo: “Tengo la inteligencia y conocimiento para comprender que no “soy utilizada para una estrategia golpista”. La @SCJN mexicana es la mejor pagada del mundo entero. Tres veces más que los países nórdicos”.

Rodolfo: Tengo la inteligencia y conocimiento para comprender que no “soy utilizada para una estrategia golpista”. La @SCJN mexicana es la mejor pagada del mundo entero. Tres veces más que los países nórdicos. https://t.co/6W04nLqOqP — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 21 de julio de 2018

La semana pasada, luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, indicara que nadie puede ganar más que el presidente, el ministro presidente de la Corte Luis María Aguilar Morales respondió: “Las remuneraciones de los jueces no son un privilegio, sino requisito para garantizar que realicen su trabajo con total independencia”.

El presidente de la Suprema Corte, gana alrededor de seis millones 938 mil pesos al año como sueldo bruto; al descontarse impuestos y sumarse prestaciones, el funcionario percibe anualmente cuatro millones 659 mil pesos, lo que ha levantado una serie de reacciones entre la población y la clase política.

En la misma publicación, la periodista detalló que a lo largo de su carrera ha recibidas propuestas millonarias para mentir y ha sido amenazada en múltiples ocasiones; sin embargo, los valores que ella tiene, no le permiten venderse al "mejor postor".

Sociedad INE instala comisión de presupuesto y promete austeridad

Política Anuncian finiquito de personal eventual contratado durante sexenio de EPN