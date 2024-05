¡Nada qué celebrar! Madres buscadoras: La otra maternidad en México

“Una madre que ha perdido un hijo sufre una gran tragedia y se va con él o ella algo de su vida. Sin embargo, una madre que no encuentra a su hijo o hija, que lo busca todos los días sin éxito, muere todas las noches, una y otra vez”, asegura Amparo Espinosa Rugarcía, psicoanalista y activista feminista, quien sabe lo que es perder a una hija en condiciones adversas.

“Tenemos que ser más empáticos con las madres buscadoras, y con las que han perdido a alguien cercana víctima de feminicidio. No podemos ser insensibles a su dolor. Son verdaderas heroínas. No podemos revictimizarlas, ni estigmatizarlas, ni decir que medran con su dolor o que lo usan con fines políticos. Merecen (merecemos) mejor trato”, insiste la doctora.

Asegura que las madres de desaparecidos o de víctimas de feminicidio merecen un trato equivalente al dolor por el que están pasando, y que ellas le han dicho que no siente que el gobierno, o las autoridades o la sociedad en general sean respetuosas de su causa.

Las madres, asegura, tienen un vínculo especial con los hijos, más que el padre, incluso, porque al interior de su cuerpo conservan el ADN de ellos y ellas, lo que hace que su pérdida sea todavía más dolorosa.

“Cuando tú tienes un hijo, cuando sale de ti, te deja adentro su ADN. Los médicos han encontrado que las madres tenemos dentro a nuestros hijos. Eso, físicamente y mentalmente debe significar algo. Los traemos dentro, son nuestra carne, son parte nuestra. Para mí que eso explica esta fortaleza”.

La doctora Espinosa dice haber conectado fuertemente con las madres buscadoras, en tanto que ella misma perdió a una hija en condiciones terribles. “No hay palabras para describir el dolor, y aún así ves que ellas sacan fuerza de ese mismo dolor para seguir adelante”.

Mujer protesta en Fresnillo, Zacatecas, por desapariciones. / Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.com

Asegura que a algún grupo de feministas no les gusta hablar de la maternidad, pero asegura que es una innegable fuerza vital, es una vocación que va más allá de posturas políticas o sociales. “Ahí ves a las madres protegiendo, cuidando a sus enfermos, las ves en los hospitales llevándolos, llevándolas; día a día, incansables.”





Cuando tú tienes un hijo, cuando sale de ti, te deja adentro su ADN. Los médicos han encontrado que las madres tenemos dentro a nuestros hijos

Amparo Espinosa Rugarcía, psicoanalista

Amparo Espinosa Rugarcía, psicoanalista

Por eso le parece fuera de lugar que desde lugares de poder se minimice la lucha de estas madres que sufrieron primero la privación de sus hijos e hijas, y luego, ahora, acusaciones mezquinas de vender su movimiento, de politizarlo. “Es el dolor lo que las mueve, no los intereses materiales”.

En todo este entramado de violencia que afecta a las madres hay otro tema que le inquieta a la doctora, que es la falta de respeto a los cuerpos humanos. Lo ve en las autoridades que se vinculan a la búsqueda de desaparecidos, pero también en el tratamiento de cadáveres en las instancias oficiales, en los ministerios públicos, en los procesos judiciales.

“Esos cuerpos son los de hijos o hijas de alguien. Alguien que los va a buscar con dolor. Y luego te encuentras una manera tan descuidada de tratar los cuerpos. Terrible. Yo fui a sacar a mi hija de un basurero…”

Madres de desaparecidos y desaparecidas piden justicia por sus hijos. / Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.com

Hay insensibilidad en todos lados. “Cuando apenas me estaban dando las cenizas de mi hija, ¡imagina el momento!, se me acerca alguien de la funeraria a preguntarme por el pago. ¡No es una pastelería! Esa persona no debería estar trabajando ahí. En toda la cadena de la desgracia ves esa falta de sensibilidad”.

La doctora Espinosa Rugarcía dice que una manera importante de valorar a estas madres y de respetarlas es escucharlas, porque sólo así podremos acercarnos, aunque sea un poco, a su dolor. Esa es la razón por la cual ella se ha propuesto escucharlas y escribir sus historias.

“Necesitamos conocer sus historias personales. En la convocatoria que estamos haciendo queremos que plasmen cómo a partir de dolor ha cambiado su vida, qué pasa en sus relaciones con los otros hijos, cómo se sienten, cómo salen adelante, porque la mayoría no tiene medios económicos, y entonces venden lo que sea con tal de seguir en su búsqueda con la esperanza de encontrar a sus hijos, a sus hijas”, dijo

“Uno no está consciente de esas tragedias hasta que lo escuchas o, peor todavía, hasta que te pasa. Hasta que se trata de tu hija”.

Una fotografía en la velada en visperas del Día de las madres, en el Monumento a la Madre de CDMX. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

No debemos cerrar los ojos a esta terrible realidad, dice la doctora. Necesitamos que las personas, que la sociedad se acerque a los diversos foros que hay sobre el tema, lea libros que lo abordan, que vayan incluso a ver las obras de teatro que ya hay, para sensibilizarse.

Cuestionada sobre los dichos presidenciales de que las madres buscadoras han “politizado” su movimiento, Amparo Espinosa dice que puede haber excepciones de personas que pudieran desviar sus intenciones iniciales, pero que no se puede generalizar.

“Y en todo caso, si la “politización” sirve para que la sociedad les ponga atención, entonces bienvenida la politización, porque será otra manera más de que se visibilice su búsqueda, de que se hagan escuchar y respetar. Porque de otra manera ni los políticos ni la sociedad las ven ni las oyen.”