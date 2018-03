Madres solteras se prostituyen en Facebook para pagar "colegiatura"

CHIHUAHUA, Chih.- “Soy madre soltera, busco quien me ayude con los gastos de mi hijo a cambio de lo que un hombre necesita”…

Es el mensaje en el perfil de Facebook de una madre soltera chihuahuense. “Hola, soy madre soltera y busco un hombre con quien salir; necesito 800 pesos por semana y si me los das te haré sentir muy bien una vez por semana”, se lee en otra página de la red social.

La plataforma se ha convertido en una forma “discreta” de solicitar dinero a cambio de favores sexuales, ya que muchas veces no publican su rostro y no proporcionan sus datos reales, al usar seudónimos para anunciarse y lograr pasar desapercibidas Jefas de familia de entre 18 y 25 años de edad han adoptado esta forma de obtener recursos mediante la prostitución arreglada a través de los muros de sus cuentas sociales, donde publican el costo de la manutención de sus hijos a cambio de mantener relaciones sexuales por semana con quien esté dispuesto a pagar lo que solicitan.

Esta modalidad de prostitución que llega a Chihuahua es conocida como “estilo europeo”, y para ello las madres, que se hacen llamar luchonas, publican fotografías para que los clientes conozcan su perfil y puedan elegir.

Generalmente no llegan a los 30 años y pertenecen a clase media baja o baja; la mayoría estudia y trabaja, algunas solo trabajan, sin embargo, por ser madres jefas de familia, argumentan que se ven en la necesidad de buscar más ingresos para mantener a sus hijos.

Las frases sugerentes dejan ver que las mujeres están dispuestas a lo que sea por obtener mayores ingresos para sus familias.

Muchas no indican cuál es la cantidad que necesitan, pero entre quienes lo hacen el costo oscila entre 400 y los 800 pesos por semana, lapso en el que ofrecen un encuentro.

Tolerancia

Mientras, alrededor de 200 personas que laboran en la zona de tolerancia del primer cuadro de la ciudad de Chihuahua señalan que la prostitución por redes sociales no solo es una competencia desleal, sino una incongruencia por parte de las autoridades, quienes no llevan un registro de ello y no pueden sancionar a menos de que haya una denuncia.

El subdirector de Gobernación municipal, Isaac Díaz, señaló que es difícil llevar una regulación de la prostitución por internet, ya que solo se podría hacer mediante operativos en conjunto con la Fiscalía General del Estado y hasta la fecha no se han hecho.

Señaló que en el caso de las sexoservidoras que laboran en la ciudad son ellas las que se ocupan de tener sus documentos en orden para poder laborar, pues ellas mismas tienen el interés de cuidar su salud, pero para este tipo de interacción no es posible regular.