Maestro pide a alumnas aprender a cocinar para evitar ser apuñaladas

Un profesor de la Universidad Autónoma Aguascalientes (UAA) fue linchado en redes sociales por aconsejar a sus alumnas aprender a cocinar para evitar que las apuñalen.

Esto ocurrió durante una clase en línea cuando el maestro, de nombre Gerardo de León Romo, de la institución educativa, mostrara a estudiantes un caso de de agresión a una mujer con imágenes que dañaban la integridad de la víctima.

Tras el hecho el docente fue exhibido como misógino, machista y sexista pues su consejo desafortunado quedó registrado en video.

Sin explicarlo como un feminicidio, el mentor sólo justificó que un hombre apuñaló a una mujer, presuntamente su esposa, porque se le quemó la comida.

En el video de la clase en línea, una alumna cuestionó por qué la diapositiva que mostraba decía que el caso era "aparentemente". El profesor respondió que las mujeres deben aprender a cocinar porque los hombres llegan con hambre y da “coraje”.

Un profesor de medicina de la @uaa_mx, analizando el caso de una mujer asesinada a puñaladas, dice que la mataron porque no había aprendido a cocinar antes de casarse y "recomienda" a sus alumnas que aprendan a cocinar.

“Yo no sé para qué si no saben cocinar para qué se casan; llega uno con hambre y da coraje; que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse”, dijo el académico.

Por tal motivo la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió la denuncia en la que se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios “en contra de la dignidad de nuestras alumnas y alumnos”.

Ante ello, con fundamento en lo establecido en la legislación universitaria se solicitó a la autoridad del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata del docente.

Por su parte la Universidad aseguró que repudia las expresiones de acoso, discriminación y violencia, y aseguró que “siempre” ha tomado acciones para evitar estos casos, además repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia”.

