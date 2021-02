Mal clima impidió que algunos estados recibieran la vacuna anticovid: AMLO

Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido al mal tiempo, la Sedena no pudo concretar la entrega de vacunas contra Covid-19 en Coahuila, Chihuahua, Durango, y Nuevo León.

Desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que "hoy y mañana se va a concluir toda la entrega de las vacunas, mañana también llegan vacunas, se reinicia la entrega de Pfizer y se va a terminar de vacunas a los que recibieron las primeras dosis".

López Obrador destacó que en el resto de las entidades se logró la entrega de vacunas anticovid, que representa el 95% de la meta.

"Se concluyó esta distribución con un porcentaje considerable, bueno, de entregas de vacunas a 333 municipios, por el mal tiempo se está por concluir al ciento por ciento porque quedaron algunos municipios pendientes en Coahuila, Chihuahua, Durango, en Nuevo León”.

El mandatario destacó que las vacunas no son riesgos ni peligro, por lo que es importante que se vacune la gente adulta; hay mucha desinformación, rumores, distorsiones pero recomendó no hacer caso.

En su conferencia mañanera, explicó que no se vacunaría “si supiéramos que hay riesgos; que tengan confianza, pero también son libres, es voluntario, no es obligatorio, nada es por la fuerza”.

Y resaltó que las vacunas no están condicionadas; no están condicionados que por no vacunarse ya no van a recibir la pensión de adultos mayores, ya no es un programa, es un derecho constitucional; no se puede negar, ya se elevó a rango constitucional la entrega de las pensiones a los adultos mayores, pero es importante la vacuna porque de esta manera se protege. Es para todos, para ricos y pobres.