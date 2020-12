Más de 20 millones de niñas están en riesgo de dejar de estudiar por la pandemia, advierte Malala

La premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, alertó que más de 20 millones de niñas en el mundo están en riesgo de dejar de estudiar por la pandemia de Covid-19.

Al participar como oradora huésped en el Tec Forever con el que el Tecnológico de Monterrey celebró la graduación de más de seis mil profesionistas, señalando que aún existe una enorme brecha en la educación entre niños y niñas pues los gobiernos no están invirtiendo lo suficiente en la enseñanza de las niñas.

“Tanto en los países desarrollados o en desarrollo, se tiene que aumentar el financiamiento para la educación de las niñas. Además los países donadores deben aumentar su apoyo y los países receptores asegurarse de destinar el presupuesto a la educación de las niñas”, afirmó.

Asimismo, consideró que las niñas en el mundo deben recibir una educación de calidad pues un estudio realizado por la organización que encabeza, demostró que un billón de niñas en el mundo no están listas para enfrentar el trabajo cuando se gradúen ya que no están recibiendo la enseñanza de calidad que necesitan.

Muchas niñas no conocen sus derechos y no saben de seguridad y protección

Malala se manifestó por una educación mundial sensible al género, en la que se enseñe tanto a niñas como a niños sobre cómo ser ciudadanos responsables.

“Tenemos que trabajar en las normas sociales que impiden que las niñas vayan a la escuela. Tenemos que abordar el hecho de que muchas niñas son obligadas al matrimonio y son de trabajo infantil”, agregó.

La activista subrayó que debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. un número alarmante de niñas en el mundo han tenido que abandonar sus escuelas y están siendo forzadas a matrimonios infantiles o se convierten en el apoyo financiero de sus familias.

“De continuar así, no regresarán a la escuela y yo estoy muy preocupada por estas niñas, hay mucho por hacer en esta pandemia, los problemas son ignorados, los líderes políticos ya no hablan de la educación de las niñas, ya ni siquiera lo mencionan. Las cifras que esperábamos que se redujeran han aumentado”, dijo.

Sin embargo, en su mensaje a los graduados, Malala afirmó que siempre hay que tener fe y creer en la causa por la que se lucha.

“Tienes que creer en ti y estar comprometido porque si te das por vencido ahí muere tu misión pero mientras estés comprometido con tu meta se cumplirá”, finalizó.

La invitada especial es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, sobre todo de las mujeres en el valle del rio Swat, en Pakistán, donde está prohibido que las niñas acudan a la escuela.

“Cuando me prohibieron el estudio, me di cuenta que la educación no sólo es leer y aprender, sino es el entorno para dar a las mujeres y niñas, voz y seguridad, les da un futuro”.

Por su labor, Malala se ha convertido en un símbolo internacional en la lucha en pro de la educación de las niñas.

“Cuando recibí apoyo de todo el mundo a causa de mi accidente, aproveché la oportunidad para hablar por las niñas a nivel mundial y me di cuenta que no sólo en Swat Valley había niñas privadas de tener educación sino en todo el mundo alrededor de 130 millones de niñas no tienen acceso a la educación, y por esa razón inicié la Fundación Malala y me puse como misión, que todas las niñas tengan acceso a una educación segura, libre y de calidad, y no sólo primaria, sino secundaria, y he estado comprometida con este objetivo y luchando por ello durante los últimos 7 u 8 años”.

Finalizó incitando a los nuevos egresados a que no entierren su sueños y se esfuercen por lograr sus metas “tengan fe y cree en la causa por la cual estas luchando, tienes que creer en ti y estar comprometido contigo mismo, si de te das por vencido, es ahí donde muere tu misión, tu meta. Tendrás problemas y dificultades, y retos, pero tómalo como experiencias de aprendizaje”.

Acerca de Malala

Malala nació en Paquistán y desde niña alzó la voz, ya que el gobierno talibán prohibió por un tiempo que las mujeres recibieran educación.

Cuando tenía 11 años escribió un blog para la BBC bajo un pseudónimo Gul Makai, a través del cual relataba cómo era para ella vivir bajo las reglas del Talibán.

En 2012, a sus 15 años, fue víctima de un ataque por parte de los talibanes, quienes le dispararon en la cabeza. Después de sobrevivir a este hecho, no se alejó de su lucha por la igualdad y el derecho de todos a tener educación.

A los 17 años Malala recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014, convirtiéndose en la persona más joven en obtener este galardón en cualquiera de sus categorías.

Su primera visita a México fue en 2017 cuando el Tec de Monterrey la invitó a sostener un encuentro con la comunidad estudiantil y académica, que se realizó en el campus Santa Fe.





