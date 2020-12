La Mañanera vista por Reyes Razo | ¿De qué sirve limitar la movilidad de los ciudadanos?

Se batallaba en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. La cotidiana conferencia matinal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su -diálogo circular- no daba nota. Y ya casi las 9. Tiempo para divulgar quejas, injusticias, abusos. Horas gastadas en acusaciones, reproches, señalamientos. A los que el Presidente López Obrador despachó con recomendación de "no ceder a la tentación de la violencia. Nada de agresión. Mejor la desobediencia civil. Preferible la resistencia. Tolerancia. Tratarnos bien.

Y ¡pácatelas! Como con el impulso de poderosa catapulta, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, saltó de su silla, se puso al lado de López Obrador. Farfulló un nervioso: "Con su permiso, Señor Presidente" y mientras este hundió ambas manos en los bolsillos de su fino gabán obscuro, el diligente Canciller soltó:

"Le informo a usted y a todos los mexicanos que las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, llegarán a México el próximo miércoles 23 -mañana-, a nuestro país. Pfizer se comprometió con México a enviar ese primer cargamento este martes desde Bélgica. Probablemente esas vacunas de Pfizer llegarán al mediodía del miércoles.

"Estimo oportuno poner al tanto a usted, Señor Presidente y a los mexicanos todos, que desde este día 23 y hasta el último día del mes de enero próximo, México recibirá un millón cuatrocientas diecisiete mil seiscientas cincuenta y nueve dosis de la vacuna de Pfizer. De su distribución, aplicación, calendario, etc. etc. ya no me corresponde a mi informar sino a los responsables del Sector Salud" -distribuyó Ebrard al tiempo que dirigía mirada y movimiento de cabeza hacia el sitio en que permanecía -tan inmóvil como siempre- el doctor Jorge Alcocer el tan admirado, elogiado y aplaudido por López Obrador, Secretario de Salud.

Respiraron los reporteros. Los reporteros, conste. Marcelo Ebrard cubría todos lo ángulos de la información. Poco a poco llegarán a nuestro territorio cargamentos de las distintas vacunas que a buena hora -oportunamente- México contrató con diversos países y diferentes firmas farmacéuticas.

Conocedor del pulso del mundo y sabedor de lo que en el orbe ocurre, Marcelo Ebrard dejó en la conciencia de sus oyentes que hoy se viven los prolegómenos de una suerte de batalla por las esperadas vacunas.

"Ya se vacuna en forma intensa a los habitantes de Estados Unidos. Esta semana también se iniciará la vacunación en los países de la Unión Europea. Es palpable el nerviosismo que asalta a dirigentes políticos ansiosos de conseguir prontamente el ansiado fármaco. No quieren dilación en el proceso de cuidar la salud de sus gobernados.

El propio Marcelo Ebrard se encargó de informar que en cosa de horas o días revelará cifras. Las de los adelantos o pagos totales que México ha hecho a los productores de las vacunas antivirus y de la cantidad de humanos que aquí la recibirán.

"Esta interrupción -aclaró bienhumorado López Obrador- de Marcelo, sí la acepto con mucho gusto".

En su conferencia el Presidente López Obrador expuso que serán los integrantes del Sector Salud , médicos, enfermeras, técnicos, especialistas, médicos generales, radiólogos, camilleros, afanadoras -los que integran la primera línea de combatientes en lucha contra Covid -los primeros en recibir la vacuna Pfizer. En segundo término, los Adultos Mayores. También la población que padece diabetes, hipertensión, obesidad, anemia, etc.

Mañana propicia a los dichos y ocurrencias del señor López Gatell. "Eso de cerrar fronteras. Eso de evitar los vuelos de un país a otro. Eso de negarse a recibir a pasajeros de otras naciones, no detiene el contagio. En opinión de la Organización Mundial de la Salud eso no sirve para nada.

Algún malicioso se planteó: "¿Así las cosas de qué sirve entonces limitar la movilidad de los ciudadanos mexicanos? Da igual se viaje desde Europa a que se viva en la Bondojito".

Pero López Gatell tiene el apoyo, el aliento y las palmadas del Presidente López Obrador. Quizás los ganó el día que sin pestañear dijo al mundo: "Contra el Covid el Presidente opone su Fuerza Moral, No se contagiará"

¡Sopas! - exclamó alguno.

!Recontra!- soltó otro.

!Que no lo creo! - estableció un tercero.

Y muchos, nada más se encogieron de hombros.

Fragmentos de la "mañanera" de la fecha, ocurrida en Palacio Nacional.