Maquiladoras, sin condiciones para emplear a migrantes

MATAMOROS, Tamps.- Empresarios y autoridades estatales dudan del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de contratar a 40 mil migrantes en las maquiladoras del norte del país, esto porque se desplazaría a la mano de obra mexicana y se carece de reglas de operación claras.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Matamoros, Abel Morón Guzmán, aseguró que “sabemos que en Matamoros hay plazas disponibles en las maquiladoras, de los que fueron despedidos por estos movimientos, pero si es así que primero se les dé a ellos empleo y no se desplacen a trabajadores mexicanos, no podemos aceptar que le den prioridad a extranjeros sobre nacionales”.

Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció que la semana próxima firmará un convenio con de colaboración con empresas maquiladoras del norte del país para ofertar 40 mil puestos de trabajo exclusivos para migrantes. “En cuanto al empleo.

Está por firmarse, la próxima semana, un convenio para que se dé trabajo en empresas maquilladores a migrantes.

Nos están ofreciendo maquiladoras del norte del país 40 mil empleos, ellos tienen la disposición de recibir a 40 mil migrantes”, dijo el mandatario.

Pese a lo dicho por López Obrador, en el norte del país hay escepticismo sobre dicho programa.

Morón Guzmán aseguró que hasta el momento el gobierno federal no se ha acercado con ellos para delinear las líneas de acción del programa, por lo cual hay incertidumbre.

“No haya reglas escritas y se comunique de manera oficial, plasmada en un documento no hay nada, todo sigue quedando en especulaciones, dichos, buena voluntad y declaraciones mañaneras”.

Román Alberto Cepeda González, secretario del Trabajo de Coahuila, explicó que los migrantes que llegan a la entidad no traen el interés de trabajar, sus intenciones son otras y eso se demostró con los mil 600 que llegaron en días pasados a los que se ofreció empleo y menos de 100 buscaron esa oportunidad, pero después la abandonaron y fueron repatriados.

Sociedad Maquiladoras de Tamaulipas analizan mudarse a Guanajuato

“No sé si en México tengan una información que nosotros no tenemos, pero en la parte proporcional que nos correspondería de esos 40 mil no hay vacantes, pero estamos en la mejor disposición de apoyar como lo ha hecho siempre el Gobernador Miguel Ángel Riquelme”, dijo el funcionario. En tanto, Magdalena Gaucín Morales, presidenta de Canacintra Durango, comentó que la oferta de mil o mil 300 empleos que tiene el sector manufacturero en la entidad en cualquier momento puede desaparecer, por lo que no hay certeza de que se pueda cumplir con lo prometido por el presidente. “Los empresarios duranguenses están más ocupados en salvar la planta laboral que se tiene actualmente y en todo caso a generar empleos para los buscadores locales”.

En Mexicali, Víctor Hugo Delgado Sánchez, presidente de Index en ese municipio, consideró que a los centroamericanos no les interesa establecerse en la entidad, por lo que duda del éxito del programa.

Con información de La Voz de la Frontera, Noticias de El Sol de La Laguna, El Sol de Durango y El Mexicano