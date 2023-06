Mariana Campos, nueva directora de México Evalúa 

El Consejo Directivo del centro de pensamiento y análisis México Evalúa designó a Mariana Campos como su nueva directora general, a partir del próximo 1 de julio, en sustitución de la académica Edna Jaime.

Campos ha sido la coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa durante los últimos 10 años. En ese tiempo ha trabajado temas relacionados con una hacienda pública responsable, eficaz, eficiente, honesta, transparente y participativa, que promueva condiciones de bienestar entre los mexicanos.

“México Evalúa experimenta su primera transición de liderazgo. Nos enorgullecemos de la extraordinaria dirección que ejerció Edna Jaime a lo largo de estos lustros, y le damos la bienvenida a Mariana Campos, que dará otro gran impulso a esta institución tan comprometida con mejores decisiones de política pública”, manifestó Luis Rubio, presidente de México Evalúa.

El pasado 14 de abril México Evalúa dio a conocer el inicio de un inédito proceso de transición. Tras 14 años al frente de la organización, tiempo en que ésta se convirtió en uno de los think tanks de referencia del país y del continente, Edna Jaime Treviño la dejaba para formar parte del Tecnológico de Monterrey, como decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.

¿Quién es Mariana Campos Villaseñor?

Con una trayectoria de 20 años como analista y evaluadora de políticas públicas, Mariana Campos se ha especializado en finanzas públicas, economía, gobernanza e incidencia en la toma de decisiones de asuntos públicos. Es egresada de la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en Public Policy and Management por la Universidad Carnegie Mellon.

A lo largo de su carrera ha formado parte de importantes instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fundación IDEA y el Grupo de Economistas y Asociados (GEA).

Durante los últimos 10 años se desempeñó como coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. En ese tiempo fue responsable de diseñar y dirigir la agenda de investigación e incidencia en políticas públicas del programa, y de construir e implementar estrategias para influir en la toma de decisiones de asuntos públicos, con el objetivo de fortalecer la gobernanza y generar mejores condiciones de desarrollo para el país.

Su labor se destaca por la colaboración estrecha tanto con autoridades como con organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales para impactar en la agenda pública. Actualmente participa activamente en diversos colectivos, consejos e iniciativas, y es miembro del Comité de Estudios Económicos del IMEF, del Consejo Nuevo León y de la plataforma Aúna, entre otros.

Mariana Campos actualmente colabora en el espacio de análisis de México Evalúa en los periódicos de la Organización Editorial Mexicana y en el programa de radio Primero Dinero, con Mario Maldonado.

Sus investigaciones han sido citadas por medios internacionales como The Economist, The New York Times, The Lancet, El País y Financial Times, entre otros. En 2015 recibió el Reconocimiento de Coneval por el uso de evidencia para el análisis del gasto público. En 2017, fue reconocida con el segundo lugar en el Certamen Nacional de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y en 2022 fue distinguida por la Open Contracting Partnership (OCP) como una de las 11 personas líderes a nivel mundial que están impulsando mejores prácticas de rendición de cuentas en la contratación pública.