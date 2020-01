Mariana Moguel emprende "Ruta por la Libertad" a favor de su madre Rosario Robles

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles emprendió la "Ruta de la libertad" a favor de su madre.

Bajo el lema #JusticiaSíVenganzaNo, afirmó que no sólo se trata Rosario, sino de muchas y miles de familias mexicanas que a diario se enfrentan con las deficiencias de un sistema de justicia.

Justicia Sobrino de Dolores Padierna deja caso de Rosario Robles

"Sí lo analizamos a fondo, este sistema pro persona, que defiende la presunción de inocencia y debido proceso, sin duda en la operatividad no hay un caso que me quiebre el alma y me rompa el corazón como el de mi madre".

Durante su visita en Guadalajara, señaló que a Robles la acusaron por omisión y no por desvío de recursos públicos y, aseguró que se excedieron con la prisión como parte de las medidas cautelares. Fue una "acción orquestada de los tres poderes en contra de una persona".

"Merece enfrentar su proceso con otro tipo de medida cautelar, desde su casa y eso es lo que llevamos ya cinco meses peleando, donde nos encontramos con un juez con consigna, sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano que públicamente se declararon como sus enemigos políticos y sí este juez hubiese tenido un poco de ética, se tendría que haber excusado del caso", puntualizó.

Al ser cuestionada sobre si su madre fue "chivo expiatorio", Moguel respondió que Robles ha sido utilizada como un trofeo frente a un supuesto combate a la corrupción.

En ningún momento "Rosario Robles ha dicho que no quiere enfrentar el proceso".

Su mamá, añadió, ha dicho que "pague el que tenga que pagar, que paguen los que incurrieron en responsabilidades".

Mariana puntualizó que, en el caso de su mamá, "hay un punto en el decálogo (que está promoviendo), que dice: los que niegan la libertad a otros, sin causa o por venganza no la merecen para ellos mismos".

"Extendimos la mano solidaria para hacer un solo equipo, por algo que es un nombre que trasciende color de partido y trasciende todo que se llama México", dijo.