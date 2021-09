Más de mil 700 reos han solicitado la amnistía; solo han otorgado 47

La Secretaría de Gobernación informó que ha recibido mil 738 solicitudes de amnistía de hombres y mujeres que se encuentran en centros de reinserción social.

Paulina Tellez Martínez, titular de Apoyos al Sistema de Justicia de la dependencia federal, detalló que hasta este viernes, ya se han sesionado 521 improcedentes y se han otorgado 47 amnistías.

Durante el acto protocolario para el inicio de la distribución de los acervos literarios dirigidos a los Centros de Internamiento del país, Tellez expuso que de los casos que restan que son 665, 478 no tienen información, es decir, que no detallan ni agregan documentos a su petición.

"Nos escriben una carta pero no tienen qué delito cometieron, nos falta, nos ponen estoy en este centro de reinserción social, no nos anexan ninguna documental. Entonces es bien importante retirar esto, es un proceso gratuito, es un proceso que no se necesita un abogado, que nosotros mismos podemos asesorarlos", recalcó.

En ese sentido, recalcó que en la Segob se analizan las solicitudes y en una sesión se determina si son procedentes o no.

Respecto al tema migratorio, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, aseguró México está preparado para atender migrantes de Haití e integrarlos a la sociedad.

"Estamos en condiciones de atender la integración migrante, pero no somos un conducto para transitar a Estados Unidos, ni garantizarles que van a cruzar la frontera", remarcó en encuentro con medios.