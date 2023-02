Matrimonio igualitario en Coahuila: más de mil parejas se han casado en el estado

Torreón, Coahuila.- En el estado de Coahuila desde el primero de septiembre del 2014, ya solo existe un matrimonio, no son dos ni tres, así se dejó muy claro en las modificaciones al artículo 253 del Código Civil del Estado y desde entonces ya son mil 412 las parejas del mismo sexo las que han decidido legalizar su unión para brindarle seguridad social, protección y una distribución equitativa de bienes, reiteró el presidente de la comunidad lésbico gay en La Laguna, Raymundo Valadez Andrade, quien tiene once años que decidió separarse de su pareja.

Del 2014 al 2022, en Coahuila se han casado 1,412 parejas del mismo sexo, de las cuales 874 son entre mujeres y 538 entre varones.

El municipio con más uniones es Saltillo, con 1,203; en segundo lugar, Torreón, con 131; en tercero Monclova, con 40; en cuarto Ramos Arizpe, con 21 y en quinto Frontera, con 17.

“Si ustedes se van en este momento a la Dirección Estatal de Oficialías del Registro Civil de Coahuila, se podrán dar cuenta de que existe una tasa de divorcios mucho más elevada en las parejas heterosexuales, que, del mismo sexo, claramente puedo asegurar que las cifras nos confirman que los matrimonios heterosexuales están en crisis”, advirtió Valadez Andrade.

Raymundo Valadez Andrade, dirigente de la comunidad LGBT. / Foto: Roberto Rodríguez | El Sol de La Laguna

“Hoy tenemos la misma certeza jurídica, seguridad social para nuestras parejas y la libertad de caminar por las calles y convivir en cualquier lugar, ya no hay esa discriminación ni falta de respeto a nuestros derechos humanos en Coahuila”, recalcó.

El matrimonio es la unión libre de dos personas sin importar su sexo, resolvió el Congreso de Coahuila al eliminar del Código Civil estatal un candado que reservaba ese derecho a la pareja integrada por hombre y mujer, "por eso debemos dejar claro que en Coahuila y en México, hay un solo matrimonio, no dos o tres", recalcó el dirigente de la comunidad gay.

La iniciativa fue presentada el primero de septiembre del 2014, por el entonces diputado local Samuel Acevedo, del partido estatal Social Demócrata, se aprobó en sesión plenaria con 19 votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de varios institutos locales; dos legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y uno de Unidad Democrática (estatal) sufragaron en contra.

Coahuila registra 1,412 matrimonios igualitarios hasta la fecha. / Foto: Roberto Rodríguez | El Sol de La Laguna

El matrimonio igualitario ya es legal en todo México después de que Tamaulipas se convirtiera en el último estado en aprobar esta medida en el país.

En Coahuila, desde el 12 de enero de 2007 puso en vigor la figura del pacto civil de Solidaridad, que regulaba y reconocía los derechos de las personas que no eligen o no pueden optar por el matrimonio, incluidas parejas homosexuales; sin embargo, el pacto no era un matrimonio y no tenía los mismos efectos ni protegía los mismos bienes jurídicos, que les dio el ahora matrimonio igualitario, destacó.

Hay menos divorcios en las parejas del mismo sexo. / Foto: Roberto Rodríguez | El Sol de La Laguna

Para el matrimonio igualitario los requisitos son acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia de no deudor alimentario, pago de derechos de mil 212 pesos, así como presentar el certificado de plática prenupcial.

"Por eso, cuando se casa una pareja de hombres o una pareja de mujeres, la gente lo llama ´matrimonio entre homosexuales´, ´matrimonio entre personas del mismo sexo´ o ´matrimonio gay´, cuando la realidad es que hoy en Coahuila, hay un solo matrimonio", recalcó.

"Hasta ahora no conocemos un dato exacto de parejas del mismo sexo que hayan decidido separarse después del matrimonio, pero una cosa que es segura, es que es una cifra mucho menor que las de parejas heterosexuales", reiteró.