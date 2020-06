Máximo pico de la pandemia será en la primera quincena de julio: Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aclaró que el máximo pico de la curva epidémica a nivel nacional será durante la primera quincena del mes de julio.

Detalló que esta estimación se realiza de acuerdo con proyecciones matemáticas que indican que la pandemia durará hasta el mes de octubre próximo, y tomando como punto de partida el 28 de febrero cuando se dio el primer caso confirmado.

“Si tomáramos el periodo completo, desde el 28 d febrero, fecha del primer caso, hasta el escenario predicho, todavía no llegamos ahí no se puede constatar, pero esa es la predicción de octubre. Entonces un punto medí estaría en la primera quincena de julio. Aquí ya no me estoy refiriendo a la Ciudad de México o el Valle de México, sino para todo el país”, afirmó.

“El conjunto de curvas epidémicas tomadas todas juntas nos llevaría a un puto medio, donde generalmente el punto medio esta la máxima carga diaria de casos y luego un descenso hasta llegar a octubre”, agregó.

Por su parte informó que hubo un confusión en entrevista concedida recientemente, donde se omitió “recibir” que la información correspondía al Valle de México, ya que sostuvo “desde hace mucho tiempo desistimos de tener una curva epidémica única del país porque los países geográficamente extensos no tienen una sola curva, tienen múltiples curvas epidémicas”.

Dijo que toman como mayor referencia la curva epidémica del Valle de México, al ser esta zona la que concentra la mitad de la epidemia. “Por eso la usamos como la curva epidemia referencial”, acotó.

Añadió que también se sabe que hubiese ocurrido de notarse ninguna intervención, en donde inscribió 40 mil personas casos confirmados en un mismo día en el máximo pico de la curva y una pandemia de 12 semanas.

Explicó que en lugar de 40 mil casos en el momento máximo de la curva “estaremos teniendo 81 por ciento menos” en el número de casos, con una proyección de mil 600 casos en un día, tan sólo el 20 por ciento.

“Logramos también que el pico no ocurriera en abril, sino que ocurriera en el Valle de México el 7-8 de mayo, posteriormente por distintas modificaciones de la conducta social y los contagios, como lo mostramos, se ha prolongado la epidemia, entonces ya se desdibujó el pico, porque en lugar de pico se vuelve una meseta, y llevamos 22 días de meseta”, refirió.

