"¿Me regalan juguetes para mi bebé?", Reyes Magos ruegan desesperados en redes sociales

“Hola estoy en la puerta de tu casa”, dijo uno de los Reyes Magos a Luz quien hace unas horas pidió ayuda para que le pudieran “regalar algún juguete para mi bebé, se lo agradecería muchísimo”. Covid-19 y el desempleo de su esposo han provocado que los recursos sean escasos en los dos cuartos ubicados en la azotea de un viejo edificio ubicado en la colonia Narvarte, pero aún así el llamado de ayuda les hace sonreír en esta noche, en espera de que el pequeño Darío de 2 años pueda disfrutar sus primeros juguetes.

Mientras millones de niños se preparan para dormir con la ilusión de que Melchor, Gaspar y Baltazar les cumplan sus pedidos y anhelos, la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) estima que 6 por ciento de los niños no recibirá ninguna de las peticiones de su carta.

En México existen 38.3 millones de niños y adolescentes desde meses de edad a los 17 años y por ellos millones de Reyes Magos realizan en estas horas el último esfuerzo para conseguir que cada uno de los juguetes de la lista brindada por los menores de edad.

No importa qué tan grande o corta sea la carta o cómo han intercalado las peticiones entre dibujos, hojas iluminadas y deseos de felicidad, los Reyes Magos saldrán esta noche y a primera hora de la mañana de este 6 de enero para distribuir los regalos que se transformarán en millones de risas en todo el país.

La Luz de los Reyes no iluminará este 6 de enero

Luz es ama de casa y lo último que perdió fue la ilusión de ver a su primer hijo feliz con un juguete. A diferencia del año pasado cuando le pudo comprar un poco de ropa, zapatos y un carrito, este año por la pandemia de Covid-19 no pudo reunir el dinero suficiente para salir a comprar.

Frente a su celular le comenta a Valerio, su pareja con la que vive en unión libre desde hace cinco años cuando llegaron provenientes de Tamazuchale, San Luis Potosí, a la Ciudad de México: “Mira aquí otras personas han solicitado ayuda para tener juguetes para sus hijos, cómo ves, ¿les escribo? A ver si de casualidad nos ayudan”.

Él, de profesión electricista y dispuesto a realizar cualquier oficio que le permita ganar algunos recursos, dudó un poco, pero al final cedió: “pues a ver…”.

Tras la publicación en redes sociales “hubo personas buenas y otras no tanto. Hubo quien dijo que yo quería los juguetes para venderlos, no creía que fueran para mí”.

Aurora dudó de la veracidad: “sin perfil me suena a fraude puedes vender tu telefono por los hijos cualquier sacrificio ez bueno *es” (sic)”.

Pero una señora, comenta Luz, “me dijo que no hiciera caso”. “Cuánta toxicidad eh! Como si por un juguete se fuera a hacer rica y como su por lo mismo, los quejones se fueran a hacer pobres y aunque los vendiera, qué creen que se va a volver rica por vender juguetes usado, que no se dan cuenta el momento que se está viviendo, se dan cuenta de lo inapropiado de sus comentarios? (sic)”.

Laura respondió: “muchos no tenemos trabajo y estamos confinados, sin embargo buscamos la forma de darle algo a nuestros hijos, yo creo que es más humano regalar las cosas a quienes no tienen quien vea por ellos, por el metro Eugenia hay una casa hogar, igual en la calle de Galicia, imaginen si los niños que tiene a sus papás padecen, ahora que será de aquellos que no tiene a nadie…”

Doce horas después ha podido recolectar un changuito de peluche, es un títere, que se lo entregaron a Valerio en las inmediaciones de Plaza Delta.

Otra señora para confirmar que de verdad Luz tenía un niño de 2 años de edad le pidió que le enviara una fotografía de Darío, ella accedió solo que le colocó su cubrebocas y resguardó su identidad al sólo proporcionarle la imagen donde se le observan los ojos y la frente.

Otra persona fue hasta la dirección que ella le proporcionó y le dejó un juego didáctico. Pamela le pidió pasar a su casa por unos cochecitos Hot Wheels, una más le llevó un dinosaurio para iluminar y que proyecta luz, mientras que otra persona le regaló la pista con la que podrá jugar los cochecitos.

“Ya con eso me conformo”, dice de aquellas otras que le había dicho que le regalarían pañales y leche para su hijo.

Luz apenas rebasa los 25 años de edad y solo cuenta con el quinto grado de escolaridad. Mientras que Valerio, su pareja tiene 45 años de edad y a diario sale de su casa a hacer pequeños trabajos de pintura, de electricidad o arreglos en casas para llevar de comer. No pagan renta es el encargado de realizar el mantenimiento del edificio a cambio de ocupar los dos cuartos ubicados cerca del cielo.

Valerio, además, tiene dos niños más, con su primera pareja, y a los cuales, dice Luz, no les había podido proporcionar su apoyo para la llegara de los Reyes Magos.

Sólo 6 de cada 10 Reyes Magos podrán cumplir

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estima que en estas horas la mayoría de los Reyes Magos destinarán entre 500 y hasta mil pesos para cumplir el sueño de los niños.

Sólo 6 de cada 10 Reyes Magos podrán cumplir algo de lo que incluye la cartita de los niños y sólo 9 por ciento podrá cumplir con todas las peticiones debido al impacto que ha tenido la pandemia. Mientras que una cuarta parte de los hogares recibirá un regalo sorpresa.

Los principales juguetes que llevará los Reyes Magos en sus bolsas serán figuras de acción, patines del diablo, juguetes que se transforman en autos de bomberos, ambulancias o de policías, así como muñecas.

Este año Luz había pensado comprarle a su bebé un dinosaurio y unos zapatos con suela de luces, ahora que ha empezado a dar sus primeros pasos, pero su situación económica no se los permitió.

A pesar de que Luz tiene diez hermanos, ninguno de ellos vive en la Ciudad de México, algunos están en Tamaulipas y otros en Nuevo León, todos haciendo trabajos en casa como jardineros, ayudantes o haciendo limpieza. Desde niños, a la muerte de su mamá, quedaron bajo la custodia de un padre que en el campo apenas sacaba para comer, por lo que ninguno de ellos terminó la primaria.

Sin el apoyo de ellos Luz y Valerio están contentos con la respuesta y con la promesa de sus vecinos de contar con su apoyo, “por si se les ofrece algo”.

