"Esa protección no es la adecuada", médicos residentes denuncian falta de equipo ante Covid-19

Médicos residentes rechazaron atender a pacientes de Covid-19, acusando falta de equipo y capacitación, lo que pone en riesgo su vida. Mientras, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prohibió a sus alumnos de medicina acudir a los hospitales hasta el 30 de abril, fecha en la que valorará la situación.

En un audio en posesión de El Sol de México, se escuchan los reclamos de médicos residentes a directivos del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social) IMSS No. 1 por la falta de equipo y de capacitación. “Hasta ahora nadie ha llegado a enseñarnos ni cómo vestir, cómo debemos quitarnos la protección, pero esa protección no es la adecuada. Nosotros estamos preocupados”, se escucha en el audio.

Adviertieron que en caso de no otorgárseles los insumos “pienso hacer una nota informativa con fecha y hora que notifique a mi jefe y a la jefa de enfermeras... no entro a ver al paciente, no hago indicaciones de paciente por no tener el material suficiente y esas notas nos van a proteger como residente, no nos justifican pero nos van a respaldar”.

En respuesta, los jóvenes escuchan de una de las funcionarias: “nadie está obligado a lo imposible. Deben tener el equipo de protección” e instruye que se les otorguen los equipos e insumos. sin embargo, los jóvenes amagan: “si no hay insumos no vamos a entrar”.

El reclamo de los jóvenes llegó a directivos de la Máxima Casa de Estudios y la secretaria general de la Facultad de Medicina, Ana Elena Limón Roja, anunció a los jefes de enseñanza de las 70 sedes de clínicas de internado que a partir de ayer los alumnos residentes serán retirados ante la respuesta “diversa y heterogénea” de contar con los insumos necesarios para su permanencia.

En este contexto, el Gobierno federal abrió el registro para ingresar a una de las 27 especialidades de medicina como neumología, epidemiología, cirugía general o medicina con un estímulo de dos puntos adicionales en el resultado del examen de residencias médicas que ofrecieron el jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Salud para obtener una plaza temporal de seis meses en cada uno de los hospitales que atenderán el Covid-19.

A través de las redes sociales, los jóvenes descartaron obtener puntos adicionales para ingresar a las especialidades bajo el argumento que hasta ahora no hay insumos para prevenir el contagio.

Diana Muñoz respondió a la oferta del Gobierno federal: “Gracias, me quedo sin tus dos puntos. Mi familia y mi salud vale mucho más que eso”.

Jürgen Adam, dirigente de la Asamblea Nacional de Médicos en Formación, dijo a El Sol de México que la oferta de los dos puntos “médicamente no es ética”.

La consideró “un chantaje, vuelven a jugar con el discurso de la moral, con una recompensa que es insuficiente. Es una provocación que por dos puntos tengas que arriesgar la vida, porque hemos visto que no hay insumos de protección, además de que no es seguro que te garanticen a la larga que tendremos una plaza”.

Al Presidente “le pediría que reformulara el propósito, no es la forma. Nos han tratado siempre con desprecio, con becas de menos de mil pesos si es un internado y de hasta mil 700 pesos quincenales si es servicio social, y ahora que lo requieren lo hacen de esta forma. La mayoría estamos rechazando rotundamente la propuesta a menos que tengamos garantías de protección, respaldo y amparo laboral”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer en su conferencia de prensa que pedirá al gobierno de Cuba apoyo de médicos y enfermeras especialistas en en terapia intensiva. “Sí hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva, ellos tienen enfermeras especializadas en terapia intensiva y médicos especializados en terapia intensiva, pero esto es por etapas, es el caso de que se requiera”.

Apenas el domingo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se se está realizando la compra de insumos y equipos para la protección del personal médico y evitar el contagio del coronavirus entre el personal médico. Sin embargo, en Monclova, Coahuila, y en el hospital de La Raza, en la Ciudad de México, han ocurrido contagios entre médicos y enfermeras; hasta ahora son tres los médicos y enfermeras que han fallecido.