Medios no van a promover consulta contra expresidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los medios de información del país no van a promover la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes mexicanos.

En su conferencia matutina, el mandatario dijo que los medios están al servicio de los grupos de intereses. "No les conviene, no dicen nada porque no les conviene pero ya se está dando un debate, una polémica, es interesante lo que empieza a suceder en redes sociales".

López Obrador también invitó a leer los textos de la escritora Beatriz Aldaco al reconocer su habilidad argumentativa defendiendo en redes sociales el tema de la consulta e insistió en empezar a debatir sobre esto.

"Que la gente decida con libertad sobre su futuro. Yo no voy a participar, no voy a votar para que se enjuicie a los expresidentes lo dije desde que tomé posesión, estoy pensando hacia adelante, afortunadamente vamos muy bien, se está acabando con la corrupción que es lo que tiene a los conservadores muy molestos", insistió.

Manifestó que sus adversarios son clasistas, racistas y muy hipócritas, "por eso es muy importante el debate y ojalá se siga dando en libertad todos participen y decidan; propuse lo de la consulta porque es un ejercicio importante no solo legal sino moral", agregó.

