Mejor un paro de hombres, que se queden en casa y no acosen: Eréndira Sandoval

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dijo que mejor los hombres se vayan a paro y se queden en casa para que no acosen, no insulten y no twittee.

A través de twitter, la titular de la SFP dijo que para sacudir el país este 9 de marzo en lugar de "quedarnos sentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras".

"Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen y nos dejen en paz".

Sociedad Decepcionante que AMLO acuse a #UnDíaSinNosotras de ser movimiento de derecha: colectivo

Ante el anuncio del paro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que advirtió que #UnDíaSinNosotras podría ser promovida por el conservadurismo porque "es muy hipócrita y dado a la manipulación".

"Es claro que está la derecha metida. Así como hay mujeres que por convicción, y de manera libre protestan, también hay oportunistas".

El próximo 9 de marzo se llevará a cabo el paro nacional #UnDíaSinNosotras, el cual propone que todas las mujeres no salgan a las calles, no compren, no asistan a la escuela, no vayan a trabajar, a no usen servicios de plataformas digitales y no utilicen el transporte público, entre otras acciones.

El paro nacional se realizará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se planea, salga de el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.