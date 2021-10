Menores de edad sí podrán ingresar a EU sin estar vacunados

Tras hacerse oficial la reapertura de la frontera de Estados Unidos para viajes no esenciales, las autoridades americanos dejaron en claro que no permitirán que extranjeros ingresen a su territorio sin vacunarse con las dosis válidas, no obstante, harán una excepción con los menores de edad.

Y es que, en Chihuahua ya se oficializó que para finales del presente mes, inicia la inmunización contra el virus, para menores de 12 a 17 años de edad, sin embargo, para el resto de la población la vacuna no ha sido autorizada e incluso, los adolescentes que ya serán vacunados, solo tendrán la primera dosis para cuando abran las fronteras el próximo 8 de noviembre.

Política México no pedirá constancia de vacuna a estadounidenses

Es por eso que, según publicó el diario estadounidense, The New York Times, las medidas serán flexibles para este grupo de personas, siempre y cuando, vayan acompañadas de un adulto mayor, quien sí presente su esquema de vacunación completo.

Este medio, detalla que habrá ciertas excepciones limitadas para los viajeros que no estén vacunados, tanto de Canadá y México, incluyendo a los menores de edad.

Sin embargo, como requisito indispensable para viajar a Estados Unidos, además de la vacuna, es la prueba negativa del Covid-19, por lo que los menores también deberían de presentarla, sin embargo, se espera que en el transcurso de esta semana. autoridades amplíen los detalles al respecto.

Además, los menores de edad deberán respetar las medidas generales contra la pandemia, como lo son el uso de cubrebocas y del gel antibacterial.

¿Con cuáles vacunas podré entrar a Estados Unidos?

La respuesta por parte del Gobierno Estadounidense es que permitirán el acceso a quienes se hayan aplicado dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las vacunas aprobadas son Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac, Sinopharm y algunas versiones de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Además, en Estados Unidos se aplica también el biológico Janssen desarrollado por Johnson & Johnson.

Si ya tienes el esquema completo de alguna de estas vacunas, no deberían tener problema para visitar Estados Unidos.