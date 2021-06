Mercado negro de cannabis persiste pese a decisión de la Corte, advierten organizaciones

Aunque se eliminó la prohibición al autoconsumo lúdico o recreativo de la mariguana, se mantiene el mercado negro alrededor de su comercialización, advierten organizaciones como Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC) y Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD).

Erick Ponce, presidente de GPIC, señaló necesario que los legisladores federales retomen la discusión de la Ley para la Regulación de la Cannabis, a fin de evitar vacíos o áreas grises en su regulación, “tal como está ocurriendo con los avances en materia de uso medicinal y de investigación del cannabis”.

“Preocupa que se mantengan las condiciones de un mercado negro y gris, que puede afectar la salud de las personas y la seguridad de la sociedad en su conjunto”, manifestó.

Señaló necesario establecer el marco regulatorio que permita la participación de la industria en el desarrollo de un nuevo mercado, generando empleos y una derrama económica importante, ya que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deja vacíos en la ley sobre los procesos por los que una persona podrá acceder a la planta y mantiene la falta de certeza sobre la calidad y seguridad que deben estar asociadas al consumo.

El Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo estima que una adecuada regulación del mercado cannábico en el país podría arrojar ganancias de más de cinco mil millones de dólares año con año, gracias a la explotación de la planta desde la perspectiva adulta, industrial y medicinal.

Este lunes, los ministros de la SCJN invalidaron los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el uso adulto de la mariguana y explicó que con esta declaratoria de inconstitucionalidad “se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC ―como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar―, con fines recreativos, respetando de esta manera el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

MUCD, que impulsó el caso SMART, por el que se otorgó el primer amparo para poder autoconsumir mariguana, afirmó que con el fallo de los ministros se permite llevar a cabo las actividades necesarias para consumir cannabis con un permiso emitido por la Secretaría de Salud a través de la Cofepris.

Explicó que no se permiten actividades mercantiles, consumir frente a menores de edad ni afectar a terceros y lamentó que ante la negativa del Congreso federal por regular el mercado de cannabis se haya tenido que llegar a este punto.

“Aunque la declaratoria sí eliminó los artículos que prohíben administrativamente el consumo de cannabis, ésta no define las reglas que habrán de regularlo. Lo anterior quiere decir que, además de generar un vacío legal por no definir lo que las personas podrán o no hacer, la declaratoria únicamente tiene efecto sobre la Ley General de Salud y no así sobre el Código Penal Federal de manera que, de no tener un permiso, todas las actividades relacionadas con la sustancia son un delito”, definió.

Por su parte, Raúl Elizalde, director ejecutivo de HempMeds, primera empresa en recibir un permiso para importar producto derivado de cannabis por indicaciones médicas, señaló que la eliminación de esta prohibición no es “el final del camino, ya que el Congreso de la Unión debe continuar con el proceso de reformas al marco jurídico vigente, y de esta manera, dar certeza jurídica a las personas que desean realizar consumo de cannabis o productos derivados”.

Dijo que como industriales reconocen que sin una regulación integral se disminuyen día a día posibilidades de aprovechar las ventajas económicas y sociales que tiene la industria de cannabis y la posibilidad de que empresas mexicanas se posicionen en el mercado global.

“Desde HempMeds celebramos que México de un paso más hacia la apertura del gobierno mexicano para la creación de una industria mexicana de cannabis, y esperamos que las instancias correspondientes tomen cartas en la materia para lograr que nuestro país pueda convertirse en punta de lanza para el mercado global de cannabis, no sin antes reconocer el compromiso que ha tenido la Suprema Corte de Justicia para garantizar los derechos inherentes al libre desarrollo de la personalidad”, aseguró.