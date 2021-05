Metro es el responsable de indemnizar a los afectados por el derrumbe de la L12: AMIS

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro es el responsable de indemnizar a los afectados por el accidente en su Línea 12, y “esperemos que sea el seguro ideal que se requiere para situaciones como esta”, sostuvo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS).

De acuerdo con Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS, aunque no se conocen los detalles el seguro suscrito entre el SCT Metro y la compañía de seguros GMX, tanto los encargados del transporte público y los representantes de la aseguradora deberán sentarse cuanto antes para definir las coberturas que realizarán, así como los montos y términos en los que se dará la atención a los afectados por este accidente, que en algunos casos causó hasta la muerte.

“Tiene que haber un comunicado inmediato, porque todo lo que es el proceso del siniestro, si va a haber o no va a haber peritaje no lleva 24 horas, no lleva 48 horas, y mientras tanto, hay personas en los hospitales, hay personas que están erogando un gasto, pero eso no es dentro del ámbito de la compañía de seguros, es más del ámbito del Sistema Colectivo Metro”, apuntó.

En un comunicado la empresa de seguros GMX también explicó que serán las autoridades del SCT Metro serán “las que establezcan los canales de comunicación hacia las víctimas y sus familias”.

Sin embargo, detalló que GMX Seguros se encuentra trabajando cercanamente con las los responsables del STC Metro “para proceder con lo conducente en la atención a este siniestro”.

Edgar Karam añadió que sólo la póliza de seguros podrá determinar si cubre o no casos en los que pudiera existir una probable negligencia u omisión por parte del asegurado, que en este caso es el Metro de la Ciudad de México.

Juan Patricio Riveroll, también vicepresidente de la AMIS, aprovechó para insistir en la necesidad de que cualquier tipo de transporte público cuente con una garantía, un seguro para los usuarios.

“Lo que sí es importante resaltar es: qué bueno que, en este caso, el Sistema Colectivo Metro tiene un seguro, esperemos que sea el seguro que se requiere ideal para situaciones como esta”, expresó.





