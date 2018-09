Mexicanos transgénero con la puerta abierta en el INE

El Instituto Nacional Electoral cuenta con un protocolo para que personas transgénero, transexuales y travestis puedan obtener su credencial de elector sin discriminación, misma que pudo ser utilizada en el pasado proceso electoral.

La Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Nuevo León y Veracruz son las entidades donde más personas en esta condición han solicitado su documento de identidad nacional con un nombre, sexo o apariencia diferente a lo que se puede observar físicamente.

En entrevista con El Sol de México, la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, consideró que esta es una medida se dispuso para que las personas trans pudieran participar en la jornada electoral del 1 de julio, sin sufrir ningún tipo de discriminación.

Ravel Cuevas indicó que esta “es una buena medida porque si hablamos que vivimos en una democracia, tenemos que garantizar que todas las personas que viven en ella puedan ejercer sus derechos libres de toda discriminación”.

Indicó que la comunidad LGBTTI tiene la oportunidad de ejercer sus derechos y acotó que este protocolo no se dirige a las personas que ya hicieron su modificación de documentos como el acta de nacimiento, sino que el protocolo se dirige a las personas que no han podido tener esta oportunidad.

La presidenta de la Comisión para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género del INE, expuso que en materia de solicitudes de cambio de sexo, cambio de sexo y de nombre en las credenciales para votar con corte desde el 2015 al 31 de julio de 2018, se han presentado presentado 6 mil 557 personas.

Mientras que en lo que va de este año, 734 personas son las que se han acogido a este protocolo, donde resalta que México es pionero en la materia, ya que no se tiene el dato que exista un plan o proyecto en el mundo.

“Nosotros en México somos pioneros, porque la no tengo el dato exacto de si en otro país del mundo se ha implementado una medida similar, pero sin embargo en el acercamiento que tuvimos con observadores electorales y con visitantes extranjeros aseguran que esta es una medida innovadora y que quieren aprender de esta experiencia mexicana”, expresó.

Dania Ravel dejó claro que es una medida vanguardista que busca la inclusión de todas las personas y reivindicar algo que se busca con la democracia que es la igualdad.





SEGURIDAD Y CONFIANZA PARA HACER EL TRÁMITE

Al reconocer que no existe la promoción debida ante este protocolo innovador, las personas trans que lo soliciten pueden tener la absoluta, seguridad, confianza y certeza de que en los módulos de atención del INE no se les va a discriminar, ya que el objetivo del protocolo “es erradicar o eliminar cualquier posibilidad de discriminación en todos los ámbitos”:

“Para los módulos de atención ciudadana lo que dijimos fue: puede llegar una persona que a lo mejor no ha hecho la rectificación de su acta de nacimiento. Pueden llegar en la manera en la que suelen vestir, como suele peinarse, no importa; y la persona del módulo le tiene que tomar la fotografía tal y como la persona quiera a aparecer en la credencial. No importa que la expresión de género de la fotografía no vaya a coincidir con los dato plasmados en la credencial”, detalló.

En la charla con la Organización Editorial Mexicana (OEM), remarcó que los funcionarios de los módulos de atención no le pueden decir a la persona que se recoja el cabello o que se quite los aretes, justamente se les dan recomendaciones y capacitación al personal para evitar que esto ocurra, además se llama a las personas para que pasen y sean atendidas con sus apellidos, no se menciona el nombre justamente para evitar cualquier discriminación para que no lo escuchen las demás personas.

-Ejemplifiquemos. Soy una persona trans. Me llamó Carlos, pero soy Sofía, pero mi acta de nacimiento sigue siendo Carlos. Cómo quedaría en mi identidad en la credencial de elector.

No. Eso no puede ocurrir, pero lo que sí puede pasar es que si tú en tu acta de nacimiento sigue apareciendo Carlos, pero socialmente te conozcan como Sofía, si no has hecho la modificación de tu acta de nacimiento lo único que va a pasar es que en tu fotografía podrías aparecer a la mejor con una expresión de género femenina, si esa es tu intención y nadie te puede decir que no, aun ni cuando no se modificara tus datos de la credencial para votar.

Solamente los datos de la credencial para votar se pueden modificar si ya se modifico previamente el acta de nacimiento.

-Este protocolo no está ampliamente publicitado en medios, ¿porqué?.

Esta es un área de oportunidad que justamente detectamos en la reunión que tuvimos el 21 de agosto con organizaciones de la sociedad civil y particularmente con defensores del derecho trans y de personas que estuvieron observando el día de la jornada electoral en cuanto a la implementación de protocolos. Nos decían que nos había faltado mas para la promoción de esta medida.

Nosotros implementamos en esta ocasión una promoción exclusivamente a través de las redes sociales y sí, advertimos que esto no fue suficiente y entonces vamos a tomar otras medidas para hacer la difusión a lo mejor en los tiempos de radio y televisión que tiene el INE para lograr llegar al mayor número de personas y que conozcan esto y lo utilicen.

La Consejera del INE también establece que se puede tener un avance en la capacitación de un millón 400 mil funcionarios de casilla sobre este tema por lo que se va a replicar en la vida cotidiana, por lo que ha legado el momento de tener una reconstrucción social por quitarnos muchos prejuicios, estereotipos y concientizarnos de los derechos humanos que deben poder ejercer todas las personas sin importar cualquier motivo, sin importar orientación sexual, sin importar raza o genero.

Pidió la confianza a las personas trans para que vayan a los módulos. “Se les va a atender y sepan que no va a sufrir ningún tipo de discriminación”, ya que “debemos ir por un cambio cultural, lo cual es un proceso pero vamos por buen camino”.

Por último, Dania Ravel aseguró que este tipo de medidas no son banales. “Se logra visibilizar a un grupo históricamente discriminado y además se concientiza a la ciudadanía de la importancia de la inclusión, de la igualdad y de la posibilidad de que todas las personas puedan ejercer sus derechos libre de discriminación y sin ningún tipo de distinción”.