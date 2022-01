México condiciona visa a venezolanos

Para obtener la visa que desde el pasado 21 de enero México exige a los venezolanos que buscan visitar nuestro país, deben probar que cuentan con inversiones o depósitos en cuentas bancarias por un mínimo de dos mil 500 dólares mensuales (unos 51 mil pesos mexicanos), lo que equivale a un promedio de 300 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.

De acuerdo con testimonios de algunos venezolanos que han asistido a la embajada de México en Caracas para solicitar la visa, entre los requisitos para obtenerla está el contar con “comprobantes de inversiones o cuentas bancarias con saldos promedio de al menos dos mil 500 dólares por los últimos tres meses”, además de una carta invitación notariada.

“Apenas supe del requisito asistí a la embajada de México y aunque la cita fue rápida, durante la entrevista están pidiendo tener un ingreso de dos mil 500 dólares durante los últimos tres meses comprobables, cuando por la situación en el país serán contados los venezolanos que los tengan”, afirmó en entrevista telefónica desde Caracas, Andreu, quien planeaba venir a Cancún de vacaciones. “Ahora ya no sé si podré ir, nos la pusieron muy difícil”, agregó.

La página oficial de la embajada de México en Venezuela es clara en señalar que “la internación a México de los venezolanos, aún con visa, estará condicionada a la aprobación de las autoridades migratorias en el punto de entrada, donde podrán revisar el motivo de su viaje, reservaciones de hotel, boletos de tours y sus respectivos comprobantes de pago, así como itinerarios de vuelo, documentación que acredite que saldrá del país, solvencia económica para su estadía, carta invitación y actividades que desarrollan en su país de origen”.

Mariane es otra venezolana que pretendía venir a México para visitar a su hermana y sus sobrinos, quienes desde hace tres años viven aquí, pero asegura que la exigencia de comprobación económica “es casi imposible de cumplir”.

“Ya me habían dicho que teníamos que comprobar ingresos, pero no tantos, la verdad es que pregunté y sí, me dijeron que debía comprobar que tengo los recursos para viajar y regresar algo como dos mil 500 dólares mensuales. Por la situación por la que pasamos acá pues realmente no los tengo y creo que pocos los tendrán”, narró.

Este diario solicitó información al respecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero no respondió.

La decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de reimponer el requisito de la visa a los venezolanos como medida para frenar que utilicen México como trampolín para llegar a Estados Unidos, ha provocado, además, la molestia de algunos políticos de ese país, los cuales, a través de sus redes sociales han criticado la decisión y la comparan con la que viven a diario los mexicanos que intentan llegar a la Unión Americana.

“México se opuso al muro de Donald Trump y ahora nos está colocando un muro a los venezolanos. Qué vergüenza, los venezolanos que huyen de nuestro país no lo hacen porque quieren”, escribió en su cuenta en twitter Delsa Solórzano, dirigente Opositora.

Solórzano resaltó que el presidente mexicano es un aliado de la administración de Nicolás Maduro, por lo que enfatizó que este tipo de medidas están diseñadas para frenar el éxodo que el régimen de Maduro ha provocado en el país.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, durante el 2021 un total de 160 mil 379 venezolanos ingresaron a México vía aérea, 400 por ciento más que las llegadas registradas en 2020, cuando sumaron 22 mil 904.

Además, en 2021, México registró al menos seis mil 223 solicitudes de asilo de venezolanos, casi el doble en comparación con las peticiones del año anterior (tres mil 248), según registros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Venezuela ha encabezado en años pasados la lista de países de donde proviene la mayor cantidad de solicitantes de refugio en México. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que unos seis millones de venezolanos han salido en los últimos años de ese país en continuo colapso socioeconómico.

Venezuela, sin embargo, no es el primer país con el que México suspende los acuerdos de no visado para frenar el flujo de migrantes que van hacia Estados Unidos.

Desde el 24 de agosto del año pasado, los turistas de Ecuador deben presentar su visa para entrar a México, situación a la que se sumaron los visitantes brasileños desde el 11 de diciembre pasado.