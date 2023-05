México emite el primer pasaporte no binario

México anunció este miércoles la emisión del primer pasaporte con una X en la categoría de género, un paso histórico para las personas que luchan contra la calificación binaria de hombre o mujer.

El pasaporte se entregó al magistrade de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, quien se identifica como una persona no binaria y se hizo en el marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”.

Al menos 15 países ya permiten que las personas utilicen un identificador legalizado no binario o de tercer género en sus pasaportes, entre los que están Alemania, Argentina, Austria, Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Pakistán, India y Nepal.

Durante la ceremonia de entrega, el canciller, Marcelo Ebrard, consideró como histórico la emisión del documento migratorio y de identidad y destacó que con ello, ahora México forma parte del top de 16 países que emiten pasaportes no binarios.

"Es un pasaporte no binario, antes preguntaba sexo: masculino o femenino y si tú tienes otra identidad pues no lo podías hacer, tenías que hacer un juicio, hasta el día de hoy que ya después de más de un año de trabajo se pudo cambiar eso, entonces, somos 16 países del mundo que tenemos hasta normal México estaría en el top de esos 16 y entonces tú defines si quieres poner tu No binario pues lo pones es una X y está contemplado en el pasaporte", afirmó el responsable de la diplomacia mexicana.

Además subrayó que los pasaportes no binarios serán emitidos en todas las embajadas y consulados de México en el extranjero.

Por primera vez nos entregan un documento sin la necesidad de litigio estratégico. Muchísimas gracias por la empatía, diputada Salma gracias por tu trabajo y por representar a nuestra comunidad. Gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores.”, expresó Baena Saucedo.

Primer pasaporte no-binario de México entregado hoy en Naucalpan, un gran salto por la libertad y dignidad de las personas pic.twitter.com/NCZAPS7nt4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 17, 2023

El acto se hizo en la Oficina de Pasaportes de Naucalpan, Salma Luévano Luna, Diputada Federal por Morena y primera mujer trans en acceder a una Diputación Federal, estuvo presente en este acto, ya que fue de las principales impulsoras para que esto fuera posible.

“Un honor estar junto al Canciller Marcelo Ebrard presenciando este hecho histórico para nuestra población #LGBTTTIQ+. ¡Gracias! ¡Visibilidad #NoBinaria desde Cancillería!”, expresó la diputada a través de su cuenta de Twitter.