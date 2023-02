México envía apoyo a Turquía; rescatistas, topos y perritos salen para ayudar tras sismo

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que un equipo con elementos de las Fuerzas Armadas, así como elementos caninos, se desplazarán a Turquía para apoyar en las labores de rescate luego del sismo de magnitud 7.8 que afectó a dicho país y a Siria.

En un mensaje en redes sociales, el funcionario mencionó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se preparó un equipo de especialistas equipados y entrenados que se trasladarán hacia el epicentro del terremoto para ayudar a los afectados.

Por instrucciones del Presidente López Obrador saldrá en las próximas horas avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate luego del sismo de 7.8 grados richter con epicentro en Giazantep, Turquía . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 6, 2023 Listo para volar a Turquía pic.twitter.com/TWfT2NqMIt — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023 Ángel Daniel Hernández y Rex , rescatistas de la Cruz Roja Mexicana que participan en la misión de solidaridad con Turquía y Siria pic.twitter.com/KYUEdGMCWB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023

"El propósito de este equipo es coadyuvar en las tareas de rescate que encabezan las autoridades tanto de Turquía como en Siria para contribuir a salvar vidas y proteger las vidas de quienes están heridos", dijo el canciller en sus redes sociales.

Asimismo, dio a conocer que la cancillería brindará transporte a la Brigada de rescate Topos para que puedan viajar a Turquía, esto luego de la solicitud del grupo rescatista para ir a ayudar a los afectados por el sismo de 7.8 grados.

"Amigos ya resuelto transporte con ayuda de la Embajada de Turquía en México, apoyaremos para pasaportes y visados, nuestro Embajador en Ankara está enterado para recibirles y prestarles todo el respaldo necesario", escribió el mandatario.

Amigos ya resuelto transporte con ayuda de la Embajada de Turquía en México, apoyaremos para pasaportes y visados , nuestro Embajador en Ankara enterado para recibirles y prestarles toda el respaldo necesario https://t.co/uOClcQ17Lq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023 Ekco del equipo de SEMAR pic.twitter.com/jP27PomoLS — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023 Equipo de rescatistas de SEDENA y SEMAR concluyen revisión del equipo de apoyo a las víctimas del sismo que afectó Turquía y Siria , México es solidario pic.twitter.com/2Elxq3W2nW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023

Terremoto podría afectar a 23 millones de personas: OMS

El potente terremoto, que mató a miles de personas en el sudeste de Turquía y el norte de Siria podría afectar a 23 millones de personas en esas regiones, advirtió este martes la OMS.

"Los mapas muestran que 23 millones de personas están expuestas, incluyendo cinco millones de personas vulnerables", afirmó una responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Adelheid Marschang, ante el consejo ejecutivo de esta agencia de la ONU.

"La OMS conoce la fuerte capacidad de respuesta de Turquía y considera que las principales necesidades sin satisfacer podrían situarse en Siria, en lo inmediato y a medio plazo", añadió.

El sismo, seguido de potentes réplicas, ha causado más de 5 mil muertos en Turquía y Siria, según los últimos balances provisionales. Miles de heridos y de personas que se han quedado sin casa resisten en plena ola de frío glacial.

"El envío de ayuda por la frontera hacia el nordeste de Siria podría estar o ya estar maltrecho debido a los daños causados por el terremoto. Eso ya es en sí una enorme crisis", insistió Marschang.

El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió por su parte de la urgencia de la situación.

"Ahora es una carrera contrarreloj. Cada minuto que pasa, cada hora que pasa, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen", insistió, precisando que enviarán "tres vuelos chárter a los dos países" con material médico, incluidos lotes quirúrgicos, desde la plataforma de logística humanitaria de Dubái.

Con información de AFP