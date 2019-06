México extendió el muro de EU: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) consideró que la decisión de enviar efectivos de la Guardia Nacional para contener la migración de Centroamérica, solo confirma que México está extendiendo de forma simbólica el muro de Donald Trump a la frontera sur, ya que con ello se criminaliza a los migrantes.

En entrevista con El Sol de México, Tania Reneaum Panszi, directora de AI, indicó que México se esta sometiendo a lo que dicta Washington, pero “se debe tener claro que los gobiernos de México nunca han atendido con seriedad el fenómeno migratorio en la frontera sur, lo han administrado de forma distinta”.

“Lo han administrado mediante detenciones administrativas, con el Grupo Beta y con retenes, pero hoy el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se enfrenta a una carencia de falta de políticas públicas en la frontera sur, una carencia de años de políticas públicas serias para atender el fenómeno”, afirmó la activista.

Reneaum Panszi dejó claro que AI califica la política migratorio “como una política profundamente ambigua” ya que hace seis meses, López Obrador había anunciado visas humanitarias en solidaridad a los hermanos centroamericanos y seis meses después lo que hace el Presidente de México enviando a la Guardia Nacional (GN) “es extender de forma simbólica el muro de Trump hasta la frontera sur”.

“Pero también nos quieren convertir en la policía migratoria de los Estados Unidos. Es muy grave que el presidente López Obrador concluya y haga un ejercicio en el que se piense que las personas migrantes deben ser tratadas por la policía y no por el Instituto Nacional de Migración (INM) o por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)”, dijo en la charla.

La directora de AI enfatizó que es grave que se hable y que se tenga en la narrativa del presidente López Obrador de hablar de personas ilegales, cuando no son ilegales. “Es grave que nos dé un mensaje de ambigüedad (...) y cuando tendría que ser un principio de derechos humanos no combinar y no mezclar un tratado comercial con los derechos humanos de las personas migrantes”.

Dejó claro que la posición de Amnistía Internacional es de profunda preocupación y de ver un retroceso en “una política que solo duró seis meses y es ver a un México haciendo eco de una política migratoria de los Estados Unidos que solamente tiene una intensión electoral por el presidente Donald Trump”.

Tania Reneaum sentenció que con estas acciones se está criminalizando la migración, porque cuando los actores del Estado actúan contra un grupo de población, no es lo mismo que actuara el INM o la Secretaría del Bienestar, pero “si actúa la Guardia Nacional, claramente manda un mensaje de que se esta combatiendo al enemigo y que estamos combatiendo la criminalidad”.

“Recordemos que la narrativa de la creció de al Guardia Nacional, fue una narrativa para combatir al crimen y no para combatir a los migrantes. Los migrantes no se tienen que combatir, los migrantes tienen que ser escuchados en sus derechos y en los casos oportunos y pertinentes acogerlos en México o no darles acceso cuando no cumplen con los requisitos, pero tienen que ser escuchados porque muchos de ellos vienen de contextos peligrosos donde esta en riesgo su vida.