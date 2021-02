México importó tres millones de medicamentos de Lituania, España e Italia

La empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informó de la compra del “mayor cargamento de medicamentos” en todo el mundo que distribuirá en los hospitales del sector público.

Se trata de un lote de tres millones 363 mil 715 unidades de anestésicos y anticoagulantes destinados para atender a los pacientes con Covid-19 provenientes Lituania, Madrid e Italia. El último vuelo procedente de Italia arribó al aeropuerto de la Ciudad de México el sábado 6 de febrero a las dos de la tarde.

“Con este lote se tiene garantizado el suministro por dos meses con este tipo de insumos médicos y una vez que (se) tengan más recursos se podrá traer un cargamento similar”, indicó la paraestatal en un comunicado.

El lote está conformado por unidades midazolam de 15 y 50 gramos; dexmedetomidina; propofol de 20 y 50 gramos; enoxaparina de 20, 40, 50 y 60 gramos; rocuronio de dos y ocho grados y norepinefrina, todo con un costo de alrededor de dos mil millones de pesos.

Foto: Foto: Birmex

“El Midazolam se usa antes de los procedimientos médicos y cirugía para causar somnolencia, aliviar la ansiedad, la Dexmedetomidina tiene efectos sedantes y analgésicos, sin causar depresión respiratoria, e induce un nivel de sedación, Propofol es un agente anestésico intravenoso de corta duración, la Enoxaparina se usa para prevenir el desarrollo de coágulos y el bromuro de Rocuronio está indicado como coadyuvante de la anestesia general”.

Birmex también anunció la llegada de una donación de ocho mil mascaras faciales anticovid.

“Las negociaciones con los proveedores Entafarma, Cofares, OMMFE y Jorinis/Propofol iniciaron el pasado 24 de enero y este 6 de febrero se logró tener el cargamento completo que está conformado por 100 toneladas de medicamentos. Cabe señalar que a principios del mes de enero llegaron también dos cargamentos de 50 y 150 mil unidades de Propofol, respectivamente”, agregó la empresa pública.

La paraestatal indicó que la falta de medicamentos es un fenómeno a nivel mundial, y no privativo de México. Añadió que aun cuando el socio mayoritario de la empresa es el Gobierno federal, ésta no recibe recursos federales y únicamente surte a los hospitales públicos. No distribuye medicamentos a centros de salud ni farmacias del sector privado.

