México invertirá recursos en Guatemala y Honduras: AMLO

Alrededor de las 11:30 de la mañana, llegó a Tapachula, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que brindaran apoyo económico a Guatemala, además, que se mantendrá el combate a la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM).

Cuestionado sobre si se invertirá en Honduras y Guatemala, el Ejecutivo Federal respondió: "sí, hay un fondo con ese propósito, y vamos ayudar igual como se esta haciendo con el Salvador, lo vamos hacer en Guatemala y en Honduras".

Y agregó: "las cantidades van hacer similares que se entrego de apoyo a El Salvador". Respecto a las deportaciones, sostuvo que se protege a los migrantes para que "no sean víctimas del tráfico de personas, porque hay gentes que se dedican a lucrar con la migración, y también protegiendo a los migrantes de bandas de delincuentes".

AMLO llega a Tapachula, buscará un acuerdo para que los migrantes no sufran



Lopez Obrador, manifestó que se protegerá a los migrantes, "lo que queremos es que no sufran, que no padezcan, no pierdan la vida, se les está dando un trato humanitario, especial en México, porque el que migra no lo hacen por gusto, lo hace por necesidad".

Aseveró que México, mantendrán una política humanitaria de atención a migrantes, además, de orden el flujo migratorio, respetar sus derechos humanos, "estamos haciendo algo que nunca se había llevado acabo en México, ni en ninguna otra parte del mundo, se está dando opciones de trabajo a los migrantes con el propósito que la migración sea opcional, no forzada, eso no se había hecho nunca, en ninguna parte del mundo, siempre se pensaba en medidas coercitivas, y ahora lo que se está haciendo es que se está invirtiendo en el sur sureste de México y se está apoyando para que haya inversiones, actividades productivas, empleos en Honduras, en el Salvador, en Guatemala, para que la gente tenga trabajo y no sea obligada a migrar".

Sobre la corrupción en el INM manifestó que se va a acabar con esas prácticas.

Por último, manifestó que el lunes próximo se informará el criterio y las razones para dar o no visa a migrantes cubanos que buscan transitar por México.

Cabe mencionar, que el presidente llegó acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas al aeropuerto internacional de Tapachula, de donde partieron con destino a Mapastepec donde iniciará su gira de trabajo por Chiapas, y dialogara con la comunidad del Hospital Rural de Mapastepec.