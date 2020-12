México llega a 120 mil fallecidos por Covid, duplica escenario catastrófico del Gobierno federal

Al mismo tiempo que la primera vacuna contra Covid-19 llegó a nuestro país para iniciar su aplicación, México superó las 120 mil defunciones a lo largo de la pandemia, el doble del número considerado como catastrófico por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que al corte del 23 de diciembre México acumula ya un millón 350 mil 79 contagios confirmados desde inició la emergencia sanitaria, de los cuales 120 mil 311 personas murieron.

El 4 de junio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, estimó que un “escenario catastrófico” para el país implicaría llegar a más de 60 mil muertes por Covid-19. Ésa cifra se alcanzó el pasado 22 de agosto y este miércoles, a una semana de cerrar el año, México duplicó la estimación del funcionario encargado del manejo de la emergencia sanitaria.

A las poco más de 120 mil muertes oficialmente confirmadas en el país, se tendrían que sumar 774 casos en los que aún no se tiene resultado de las pruebas que se tomaron, 11 mil 400 sospechosos a los que no se les tomaron muestras pese a que las víctimas presentaron síntomas de la enfermedad e incluso fueron hospitalizadas y cinco mil casos más que fueron sospechosos y se les tomó muestras, pero cuyos resultados no se podrán obtener debido a “errores” en los manejos de las pruebas. En total, se trata de alrededor de 17 mil personas más que perdieron la vida.

En contraste a las proyecciones gubernamentales, los cálculos realizados por otros organismos resultaron más acertados. Es el caso de la Universidad de Washington, a través del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME, por sus siglas en inglés), que proyectó que México podría registrar entre 130 mil 544 y 138 mil 828 decesos al 1 de enero de 2021.

A pesar de que el sistema de salud se encuentra al límite, “viene, probablemente, lo peor de la pandemia”, aseguró Alejandro Macías, excomisionado en el manejo de la epidemia de influenza.

Explicó que el virus SARS-CoV-2, que surgió en Wuhan, China, ha demostrado que es “más letal, contagioso y peligroso de lo que se creyó en un principio”. Por lo mismo es necesario lanzar una campaña sobre el uso intenso y correcto del cubrebocas, realizar mayores pruebas que se entreguen rápido —no después de cinco días porque “así no sirven” — y hacer lo posible por mantenerse en casa o guardar la sana distancia.

El especialista insiste en instrumentar estas medidas para enfrentar de mejor manera el momento crítico que vive el Valle de México y el posible crecimiento de contagios en el país ante la época invernal.