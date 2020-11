Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud confirmó que este 13 de noviembre, México llega a los 997 mil 393 casos de Covid-19 y la cifra de muertes se ubica en 97 mil 624.

Las últimas cifras muestran que en las últimas 24 horas se registraron 5 mil 558 nuevos casos y 568 decesos.

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En la conferencia del avance de la enfermedad en nuestro país, el vocero de Salud sostuvo que en los últimos 14 días se estiman 50 mil 552 casos activos.

De acuerdo a las estimaciones que presentó López-Gatell, en México habría un millón 156 mil 697 casos.

El funcionario añadió que el cúmulo de casos no es relevante, toda vez que si una persona que se enfermó y se recuperó en febrero, no es de importancia porque "ya no es una persona enferma".

A nivel nacional, 65% de camas de hospitalización general están disponibles y 35% ocupadas. En camas con ventiladores, 72% están disponibles y 28% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/tu7nxfwUcI — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) November 14, 2020

En un momento de la conferencia, López Gatell dejó de lado los números para enfocarse en las críticas de la prensa.

Salud AstraZeneca repartirá vacunas en México y otros cinco países latinoamericanos

"Parece que la afición es sumar y sumar casos. No tiene mucha importancia excepto porque confunde a la audiencia en un sentido: se piensa que sigue avanzando la epidemia y se pierde la noción de que la epidemia es cambiante de que hay momentos en donde la epidemia va aumentando [...] Hay momentos donde la epidemia va disminuyendo y eso es una buena noticia porque disminuye el riesgo.

México está solo una cifras de llegar al millón de contagios por Covid-19. A nivel mundial el país se encuentra en el onceavo lugar de contagios y en cuarto por defunciones.

Hasta ahora 10 entidades del país acumulan el 62% de las defunciones por coronavirus y la Ciudad de México, por sí sola, registra el 16% de todas las muertes a nivel nacional.

En los ocho meses de la pandemia en México, la covid-19 se ha consolidado como la cuarta causa de muerte en México, detrás de las enfermedades del corazón, de la diabetes y de los tumores malignos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).