Hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en el país

La organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) informó que hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en todo el territorio nacional, lo que dimensiona la gravedad de la actual crisis en materia de personas desaparecidas por la que atraviesa el país.

De acuerdo con el informe “La Crisis Forense en México”, elaborado por la organización, de estas 52 mil personas, un 60% yace en fosas comunes de cementerios públicos, de las que las autoridades “no han podido o no han querido informar dónde se encuentra el 22%”; mientras que las demás se encuentran en diversas instituciones como los servicios forenses.

➡️ Oculta Pemex cifra de heridos en incendio, acusa sindicato independiente

“Estos datos dejan ver cómo el aumento de la violencia en los últimos 15 años ha tenido un gran impacto en la sociedad, particularmente en materia de desapariciones forzadas y homicidios. Al mismo tiempo se han agravado las limitaciones de los servicios forenses. Todo ello ha generado una afectación innegable en los derechos de las víctimas”, señaló la organización mediante un comunicado.

Sociedad Grace dejó 8 muertos y 3 desaparecidos en Veracruz

En ese sentido la organización, si bien reconoció diversos avances en la materia por parte del Gobierno Federal y en particular de la Secretaría de Gobernación, que ha reconocido la existencia de una “emergencia forense” en el país e impulsado algunas medidas, criticó que éstas tengan una implementación “muy limitada”.

Por ello, el informe, que fue elaborado según cifras oficiales obtenidas por el MNDM, expone una serie de recomendaciones al Gobierno Federal para transformar los servicios forenses ordinarios del país.

Entre ellas se encuentran: expandir, mejorar y dotar de autonomía a los servicios forenses; actualizar el Protocolo para el tratamiento de identificación forense, así como a aprobar protocolos técnicos en materia de arqueología, antropología, necropsia y odontología.

Además, propone crear el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas; y eliminar la práctica, actualmente ilegal, de inhumar a personas no identificadas en fosas comunes colectivas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esta crisis debe conocerse a profundidad. Hacemos un llamado a las autoridades y al recién designado Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense a conocer esta información y a verla como una herramienta a su favor para avanzar en la labor frente a esta crisis”, cuyo directorio será dado a conocer el próximo lunes 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.