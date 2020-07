México registró exceso de mortalidad entre marzo a junio

En los primeros meses de la epidemia por Covid-19 en México se reportaron 71 mil 315 personas que fallecieron de forma adicional al registro del año pasado, lo que representa un incremento de 54.5 por ciento entre los meses de marzo a junio, estas son las muertes colaterales de la pandemia y entre las que están aquellas en las que no se pudo confirmar el nuevo virus, reportó la Secretaría de Salud.

La cifra corresponde sólo a 20 entidades del país y no es todo el periodo actual de la epidemia que llegó a México el 28 de febrero. Tan sólo la cifra de exceso de fallecimientos respecto al año pasado en la Ciudad de México es de 22 mil 366.

Según los datos que arrojaron las actas de defunción por la tendencia de fallecimientos en los últimos cinco años se esperaba que fallecieran en este periodo 130 mil 763 personas, pero murieron 202 mil 077, esto es 71 mil 315 personas más.

Al dar a conocer el primer reporte del número de muertes adicionales y la diferencia de datos que se han registrado en la Ciudad de México, Ruy López Ridarua, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, explicó que el exceso en el número de fallecimientos corresponde a diversas causas entre ellas hipertensión, diabetes, cáncer y hasta enfermedades intestinales.

“Puede ser que los mismos individuos no se acerquen (a los hospitales) o que los servicios de salud están más o menos accesibles, o hay problemas de adherencia de medicamentos y por eso mismo el esfuerzo de acercarse a la comunidad es precisamente para vigilar qué es lo que está pasando con las enfermedades crónicas, porque no queremos que por un problema de acceso a medicamentos o de acceso a servicio hospitalarios personas puedan tener un desenlace fatal por otras causas que no sean secundarias a Covid”.

En la conferencia de Palacio Nacional, en donde se dieron a conocer los datos de evolución del virus que ahora afecta a 385 mil 36 mexicanos y 43 mil 374 fallecimientos, López Ridaura dijo que México ocupa el lugar 13 de mortalidad en el mundo con una tasa de 32.64 por ciento, mientras que en América está en la quinta posición detrás de Perú, Chile, Estados Unidos y Brasil.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, recordó que tras los señalamientos de diferencia de los datos en el número de personas fallecidas por Covid y de personas que fallecían sin una prueba confirmatoria se integró una comisión técnica científica de análisis de las defunciones el 13 de mayo que actúa de forma autónoma.

Arturo Galindo, subdirector de epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, dijo que en el estudio que se hace del 19 de abril al 30 de junio el exceso de fallecimientos fue de 17 mil 826 casos y de 22 mil 366 si se considera hasta el mes de julio.

Los datos de las actas de defunción a nivel nacional y en la Ciudad de México coinciden en que los hombres son los más afectados frente a las mujeres, y las personas entre los 45 y 60 años de edad son las que tienen mayores riesgos.