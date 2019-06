México seguirá recibiendo migrantes: Sánchez Cordero

México mantendrá su política de recibir a los migrantes de acuerdo con lo establecido en los acuerdos internacionales, sostuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero advirtió que no se les permitirá que sólo usen al país como nación de tránsito.

En entrevista al termino de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, Olga Sánchez Cordero comentó que las puertas están abiertas para quienes quieran integrarse a la vida productiva y que incluso de mantendrá de opción de entregar visas de trabajo, de las cuales se han otorgado 20 mil, porque seguirá siendo un país de refugio y hospitalario.

“Estamos ávidos de que ellos se incluyan en la sociedad y nosotros también incluirnos. México será siempre un país de refugio, un país de asilo, un país hospitalario, sin duda alguna, pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país eso no es nuestro fin, ni será nuestra finalidad. Nuestras finalidad es acogerlos aquí como un país hospitalario y no como un país de tránsito, porque eso no puede ser”, mencionó.

La encargada de la política interna del país dijo que los migrantes deben entender que están obligados a respetar las leyes mexicanas y regular su permanencia en en el país.

“Ellos tienen que entender que la migración tiene que ser un proceso ordenado, regular, seguro y que ellos no pueden estar irregularmente en un país sin no de manera regular. Los migrantes no tienen una situación ilegal, porque seria recriminalizarnos, tienen una situación regular o irregular, estamos desterrando la palabra ilegal porque no tiene un estatus ilegal, tienen un estatus regular o irregular”, refirió.

-¿Coincide que fue un error abrir la frontera al inicio del sexenio?, preguntó la prensa nacional.

Es que no se abrió, se ordenó. Y se dio visas humanitarias y no se dieron más de 20 mil visas humanitarias. Si se comparan los 144 mil personas que llegaron a los Estados Unidos y dimos solamente 20 mil visas, lo que queríamos era regular la frontera y ordenarla.