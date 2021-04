México tiene un índice de impunidad de hasta 99%: AI

En México la tasa de impunidad para todos aquellos casos que entran en el Sistema Penal alcanza una tasa de impunidad de hasta el 99 por ciento, lo que afecta principalmente a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aseguró Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional (AI) México.

Estas cifras se reflejan, por ejemplo, en que durante el 2020 fueron asesinadas tres mil 752 mujeres en el país, de las cuales solo 969 fueron investigadas como feminicidios, lo que da un total de 10 mujeres asesinadas al día, refirió al presentar el Informe anual 2020-2021 de la organización.

“El 2020 fue el año que desnudó la otra pandemia: la de la violencia en contra de las mujeres. La notoriedad de los casos se logró gracias a las protestas de mujeres que toman las calles en un clamor de justicia por otras mujeres asesinadas, secuestradas, violadas y violentadas”, dijo.

En ese sentido adelantó que desde AI están realizando una investigación sobre casos de feminicidio en el país y el acceso a la justicia de las mujeres donde han descubierto casos que llevan 14 años o más sin resolverse y donde prevalece el maltrato de las autoridades hacia las víctimas.

“Hoy es muy grave que en este sexenio, a casi tres años, no tenemos un programa nacional para prevenir las violencias contra las mujeres (...) que nos diga cuáles son los pasos a seguir, cuál es el presupuesto que se va asignar y cuáles son las metas medibles y cuantificables para prevenir las violencias contra las mujeres”, dijo.

Otro ejemplo que citó fue la cantidad de personas desaparecidas en México, pues del registro de 82 mil 647 desapariciones desde el año 1964, han sido sucedido durante los últimos 10 años 63 mil 939 de ellas.

De acuerdo con el informe, las desapariciones forzadas fueron cometidas principalmente por agentes del Estado y las desapariciones por agentes no estatales, “mientras que los sospechosos de responsabilidad penal gozaban de una impunidad casi absoluta”.

Finalmente aseguró que México sigue siendo el país más mortífero para los periodistas, pues según datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año.

“Yo pondría nuevamente la impunidad como uno de los elementos que más genera reiteración de hechos violatorios a derechos humanos como este. No es solamente el hecho de que un periodista sea asesinado en manos del crimen organizado o de una persona, es que también está la ausencia del Estado cuando no investiga adecuadamente o no está ligada a la función u oficio del periodismo”, aseguró.