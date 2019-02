Invierten 5 mil mdd para contener migración forzada

Con el objetivo de contener la migración forzada por motivos de violencia y pobreza, entre 2008 y 2018 se han invertido cinco mil millones de dólares en beneficio de 230 millones de personas en 10 países de América Latina, bajo el esquema del Proyecto Mesoamérica (PM), encabezado por México.

El PM, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene los objetivos de atacar los problemas desde dos ejes: social y económico. “Si quieren migrar las personas que sea por una situación personal, no por una cuestión forzada”, puntualiza la directora general de este proyecto Alejandra Icela Martínez Rodríguez.

Se trata de una serie de acciones para contener, arraigar en sus comunidades de origen, para prevenir la migración que desde octubre de 2018 a enero de 2019 se registraron por lo menos seis caravanas en las que participaron alrededor de 16 mil personas.

El PM integra a 10 países: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana que representan el 33% del PIB de América Latina y el Caribe. En conjunto, suman 3.6 millones de kilómetros y cuentan con el 10% de la diversidad biológica del planeta.

Para México, el Proyecto Mesoamérica es el principal mecanismo de cooperación en el que interactúa en la región. A 10 años de su creación, tiene resultados y cuenta aún con potencial para lograr cambios duraderos, confía en entrevista la funcionaria de la Cancillería.

Busca entre otras acciones, fortalecer los marcos regulatorios para la seguridad alimentaria a partir del programa Mesoamérica sin Hambre, iniciativa que impulsa México junto con la FAO. También el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central y la modernización de la infraestructura carretera en la región a través del Fondo de Yucatán.

Explica: En el PM convergen diferentes modalidades de cooperación: oficial, privada, sur-sur y cooperación triangular a través de diferentes proyectos con recursos financieros o asistencia técnica de diferentes socios.

Las acciones se realizan en el Eje Social en los aspectos de salud, seguridad alimentaria y nutricional, vivienda, medio ambiente y gestión de riesgo y en el Eje Económico, en transporte, energía, facilitación comercial y competitividad, vivienda y telecomunicaciones.

PREVENCION DE LA MIGRACIÓN

La crisis humanitaria que se vive en la región es un fenómeno que demanda la suma de esfuerzos para atender causas que obligan a niñas, niños, adolescentes y sus familias a migrar.

Señala, que Save the Children en México en colaboración con AMEXCID, la ex Sedesol y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) implementaron desde 2016 un proyecto para la prevención de la migración no acompañada.

Y desde 2018 se integraron a esta iniciativa dos nuevos aliados: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Global Affairs, de Canadá.

Se fomenta en las comunidades escolares con maestros, padres de familia y autoridades locales, una cultura de paz que consolide la identidad, el arraigo y colabore en la construcción de espacios libres de violencia.

El énfasis es en las comunidades más vulnerables como el Departamento de Quiché en Guatemala; en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en Honduras y en el Departamento de San Miguel en El Salvador, en los que han participado directamente 5 mil 680 infantes y alrededor de 600 adultos.

Afirma que México es un facilitador de muchas acciones en esta región. El tema de la migración forzada se aborda, se trabaja desde hace muchísimos años en AMEXCID. “Es uno de los objetivos principales. México tiene esa preocupación. No es un tema que desconozca. Es una empatía que sentimos con nuestros hermanos centroamericanos. Aquí estamos al pie del cañón”.

En los proyectos de infraestructura “seguimos trabajando e impulsándolos ahora más que nunca. La conexión eléctrica con Mesoamérica. Sólo falta un tramo de la Red que va desde Guatemala hasta Panamá”.

Se trata del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC). Es una línea de transmisión de 1,800 kilómetros e integra los mercados eléctricos de 6 países. Su costo 6.5 millones de dólares. “Es el primer mercado eléctrico regional del mundo totalmente integrado”.

También se cuenta con la Red Mesoamericana para a Gestión Integral del Riesgo (RMGIR). Es un instrumento que fortalece la resiliencia de las poblaciones a través del análisis de riesgo.

“Esta estrategia sirvió para establecer una plataforma de riesgo en el Caribe. Podemos monitorear los fenómenos meteorológicos como los huracanes y también a los volcanes”, precisa.