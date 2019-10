Migrantes aumentan la demanda en educación

La crisis migratoria en México ha provocado una creciente demanda de atención por parte de niños, niñas y jóvenes en situaciones migratorias distintas, advirtió María del Carmen Salvatori Bronca, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante su participación en el Foro Binacional de Educación Migrante, celebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó, además, que las recientes olas migratorias procedentes de Centroamérica y otros países, incluso fuera del continente, ponen a prueba la comprensión del gobierno federal sobre el tema, así como a las políticas y las instituciones.

"La actual crisis migratoria tiene impacto en muy diversos ámbitos. En el terreno educativo hay una creciente demanda de atención por parte de niños, niñas y jóvenes en situaciones migratorias distintas, cada una de las cuales amerita respuestas diferenciadas", dijo.

Indicó que, por ejemplo, está el grupo de migrantes de origen mexicano en situación de retorno y también los grupos de migrantes hispanoparlantes y los migrantes extracontinentales que en muchas ocasiones no hablan español.

"El primer grupo, el de los mexicanos retornados, se caracteriza por tener trayectorias escolares incompletas, no siempre tienen un dominio completo del español, no están familiarizados con nuestro sistema o los hábitos académicos, pero tienen la urgencia de retomar su trayectoria educativa", explicó.

En ese sentido, afirmó que los retos que el sistema mexicano debe abordar son la disponibilidad de espacios educativos para atender estos grupos en función de su distinta condición migratoria, la habilitación de docentes capaces de promover una buena integración cultural, la provisión de material didáctico adecuado, el reconocimiento de créditos, la compatibilización de calendarios, entre otros cambios.

Al suscribir los nuevos estatutos que norman el Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos (PROBEM), la SEP sostuvo que este acuerdo forma parte de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y por el que se busca atender a refugiados y migrantes, tanto internos como externos, para que tengan educación de excelencia y para que se integren plenamente a la sociedad como ciudadanos responsables y comprometidos con el bienestar general.

La directora general de Relaciones Internacionales de la SEP, María Edith Bernáldez Reyes señaló por su parte que los nuevos estatutos representan el esfuerzo y compromiso entre la SEP y las secretarías de educación de 32 estados que participan en el programa, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para fortalecer el proceso de enseñanza de niñas, niños, jóvenes y adolescentes migrantes a través del PROBEM.