Migrantes, base de la economía de EU: Ebrard

CIUDAD JUÁREZ. “Todos somos migrantes; si no hubiera migración la economía de Estados Unidos no crecería”, manifestó el canciller Marcelo Ebrard en el encuentro binacional llevado a cabo en las instalaciones del Muref, en la exaduana de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante empresarios de Estados Unidos y México, quienes abordaron el tema de la migración ilegal que pasa por México en busca de llegar a la Unión Americana, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que “la migración es base del desarrollo de todos los países. Es como en la Riviera Maya, donde estuve hace unas semanas, y me manifestaron que les hace falta un tercio de empleados y son plazas que no se ocupan por qué no hay migrantes”.

Sociedad INM rescata a 100 migrantes de casa de seguridad en Tapachula

Ebrard destacó que en Estados Unidos hay 11 millones de connacionales y los derechos de ellos también son importantes.

La diputada federal Maite Vargas externó en su mensaje un agradecimiento al Canciller porque es de las pocas personas que se han preocupado por los migrantes tanto dentro como fuera del país.

Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la reunión también se abordaron temas de seguridad binacional y lo relativo a los diversos programas para apoyar a los que están de paso por esa frontera entre México y Estados Unidos.

A las afueras del recinto, el colectivo de Árboles en Resistencia se manifestó con la intención de darle a conocer al Canciller una serie de hechos que consideran corruptos por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), sección mexicana, en contubernio con la empresa maquiladora Flextronics.