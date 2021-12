Migrantes están siendo abandonados en estados de México ¿Qué sabemos del caso?

El pasado 25 de noviembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que en apoyo de los cientos de migrantes que se encuentran varados en la ciudad de Tapachula, Chiapas, estos serían trasladados a otros estados de la república para continuar con los trámites migratorios.

Sin embargo, a día de hoy diversos portales de la OEM, así como organizaciones en pro de los derechos humanos han señalado que muchos de los migrantes que fueron trasladados, terminaron abandonados y sin ningún tipo de asistencia por parte del INM.

Durante el anuncio de esta medida para controlar la afluencia de migrantes en el estado, así como ayudar a coordinar los trámites migratorios de miles de indocumentados, el INM señaló que serán 20 autobuses los primeros que llevarán a los migrantes desde Tapachula hacia otros estados, con el fin de disminuir la ocupación de extranjeros que presenta la ciudad chiapaneca.

Explicó que cada autobús llevará 43 personas entre niñas, niños, mujeres y hombres de distintas nacionalidades y serán trasladados a 10 estados de la República, donde realizarán su trámite migratorio.

Los estados a los cuales los migrantes eran trasladados son:

Aguascalientes

Campeche

Michoacán

San Luis Potosí

Nayarit

Estado de México

Guerrero

Jalisco

Puebla

Guanajuato

Los viajes, según autoridades del INM, se realizarán hasta el próximo 22 de diciembre.

Las instrucciones hacía los migrantes eran presentarse en día y hora, según el registro, al momento de abordar los camiones o perderían la oportunidad de salir del estado.

Salen migrantes africanos de Tapachula rumbo a Campeche/ Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Jean-Paul, originario de Haití que abordó un autobús mencionó a Diario del Sur que estaba contento por poder salir de esta ciudad en la que pasó muchas necesidades durante seis meses esperando un trámite migratorio que nunca se pudo realizar.

No se adonde voy, pero ya quiero salir de la ciudad, donde dormí en la calle, pasé hambre y no puedo trabajar para obtener dinero, voy a donde me lleven

Los migrantes acusan de corrupción para ingresar a los autobuses

Durante el paso de los días que se llevó a cabo esta iniciativa, muchos migrantes fueron llevados a los distintos estados con el fin de mejorar sus condiciones migratorias, sin embargo, muchos de los aún estaban varados en Tapachula denunciaron a las autoridades que existía corrupción dentro del programa.

Los extranjeros señalaron que para poder ingresar a un autobús de traslado, se les pedía un pago, y solicitaron al INM que se investigara al respecto, pues las personas que organizan, señalan los migrantes, hacían mal uso de su trabajo pues vendían los asientos entre 200 y 300 pesos.

Los afectados precisaron que los que pagan están saliendo más rápido y ellos que llevan hasta cuatros días durmiendo en el Estadio Olímpico, refugió habilitado de Tapachula, no salen por la falta de recursos, para pagar lo que les están solicitando para abordar un camión.

Al llegar al destino, los primeros migrantes fueron abandonados a su suerte

Reportes de El Sol de Acapulco señalaban que el pasado 1 de diciembre, 60 migrantes llegaron a las afueras de la central de autobuses de la ciudad, sin embargo, los días pasaron y únicamente personas oriundas mostraron solidaridad con los extranjeros y les dieron agua y alimentos, pues el INM los había abandonado.

Los migrantes señalaron que lo único que el instituto les otorgó fueron Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) las cuales les permiten transitar libremente por un año en México.

Los migrantes varados, así como los siguientes que fueron llegando, se les habilitó las instalaciones de la Unidad Deportiva "Jorge Campos" en Renacimiento, donde fueron alojados con atención médica y alimentación.

El director general de Comunicación Social del Estado, René Posselt, acudió a las instalaciones deportivas en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para constatar la atención a los migrantes que son auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Se informó que los migrantes son atendidos con comida y colchonetas para que puedan descansar.

Los haitianos entre estos 22 niños, se encuentran pernoctando a las afueras de la central de autobuses en la avenida Cuauhtémoc. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Luego de su traslado a esas instalaciones, personal médico evaluó la situación de salud de las personas, principalmente de los menores y mujeres embarazadas.

En el comunicado se informó que las dependencias estatales brindarán seguimiento a la atención del grupo de migrantes, buscando establecer contacto con autoridades del INM.

Grupos pro Derechos Humanos buscan mejorar situación migrante

Sin embargo, diversos grupos y organismos en pro de los Derechos Humanos recriminaron el abandono que los migrantes sufrían al momento de llegar a los distintos estados.

Según el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) recabó distintos testimonios por parte de los migrantes señalan que no existe coordinación al momento de llegar al destino, así como en continuar con los trámites correspondientes de su situación migratoria.

Además, aseguran que en distintas Estaciones Migratorias del país retiene las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que el propio INM les ha otorgado a los migrantes para transitar libremente por un año en México.

Los organismos piden a las autoridades mejorar el proceso al momento de movilizar a los extranjeros, así como mejorar el diálogo entre institución y organizaciones civiles para encontrar una mejor solución a la situación migratoria.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las solicitudes de asilo en México han sobrepasado las 116 mil, lo que significa una cifra récord debido a que ya superó en 46% a la cifra registrada en el 2019, una de las más altas.

|| Con información de El Diario del Sur y El Sol de Acapulco ||