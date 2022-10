Cierran frontera México-EU por manifestación de migrantes deportados

El Consulado de Estados Unidos dio a conocer el cierre del puente Matamoros-Brownsville este viernes antes las manifestaciones de migrantes en esta zona.

“El Puente Gateway entre Matamoros y Brownsville ha sido cerrado debido a una protesta”, refirió este día el Consulado.

Indicó que el gobierno de Estados Unidos “ha instruido a los empleados que eviten el área hasta nuevo aviso. Los ciudadanos deben evitar el área, monitorear los medios de comunicación para obtener actualizaciones y notificar a amigos y familiares sobre su seguridad”.

De igual manera, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer el cierre de este cruce internacional, precisando que se interrumpe la circulación en dirección a Estados Unidos por presencia de manifestantes.