Venezolanos deportados protestan en frontera: piden que los regresen a EU

Un grupo de deportados venezolanos se manifestó este viernes en el puente Matamoros y Brownsville para exigir que los regresaran a Estados Unidos lo que obligó al cierre de ese paso internacional entre Tamaulipas y Texas.

Se trata de al menos medio centenar de deportados, en su mayoría venezolanos, quienes encabezaron la marcha y manifestación que salió desde la casa del migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, en Matamoros, Tamaulipas, donde permanecen tras ser expulsados de Estados Unidos.

Con cadenas y las manos pintadas de blanco avanzaron hacia el puerto fronterizo | Cortesía: Ángel Domínguez

Apenas avanzaban los venezolanos al Puente Nuevo cuando las autoridades de Protección Fronteriza cerraron el acceso internacional para evitar que los migrantes cruzaran a la fuerza. El gobierno estadounidense instruyó a sus empleados que eviten el área hasta nuevo aviso.

Migrantes que ya estaban en Estados Unidos mostraron su molestia porque fueron regresados a México y piden al presidente Joe Biden que los ayude para que puedan volver a la unión americana donde ya los esperaban sus familias.

The Gateway Bridge between Matamoros and Brownsville has been closed due to a protest. U.S. gov. employees have been instructed to avoid the area until further notice. 🇺🇸 citizens should avoid the area, monitor media for updates, and notify friends and family of their safety. — US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) October 14, 2022

“Queremos ayuda de Joe Biden porque cuando él dijo el decreto era para los que iban entrando. Nosotros ya estábamos adentro”, comentó uno de los venezolanos deportados.

El venezolano comentó que ya habían llamado a sus familiares que viven en Estados Unidos para informarles que ya estaban en ese país en espera de que les diera el asilo. “Llamamos sonriendo, sabiendo que estábamos en Estados Unidos; nos entregamos a Migración; estábamos a salvo, y nos devolvieron para atrás, esa es nuestra molestia”.

Los venezolanos aseguraron que han migrado por necesidad ante las malas condiciones que imperan en su tierra. “Tengo meses viajando, he pasado hambre, frío y dormimos en la calle, la gente nos ayuda y nos alimenta”, expresó Rodolfo Eduardo Lira, otro de los migrantes de Venezuela.

A las 15:00, elementos de la Patrulla Fronteriza, con escudos antimotines comenzaron a dispersar el bloqueo en la garita internacional, posteriormente colocaron una barrera metálica para frenar el avance del contingente de venezolanos y poco antes de las 16:00 horas lograron reactivar las operaciones. La interrupción de tráfico duró casi seis horas, quedando nuevo en operación.

Se agudizará crisis humanitaria, advierte ONG

Activistas de ayuda a migrantes estiman que en el cierre de este 2022 se registre un aumento en la cantidad de extranjeros que lleguen desde el sur y los deportados de Estados Unidos a México, por lo que alertan que se agudice la crisis humanitaria en esa región.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) afirmó este viernes que "no es justo" que se expulse a los ciudadanos de Venezuela que se encontraban dentro de Estados Unidos antes de la nueva política migratoria estadounidense para migrantes de esa nacionalidad.

"No es apropiado, ni justo que venezolanos que ya se encontraban dentro de Estados Unidos antes de la orden emitida por el Departamento de Seguridad de la Nación, les sea aplicada está medida", dijo en un comunicado José Antonio Colina, presidente de Veppex.

Esta semana el Gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en su política migratoria hacia los venezolanos que implica devolver a México a los que crucen la frontera, pero da estatus legal por dos años a quienes llegan en avión.

El consulado de Estados Unidos en Matamoros dio a conocer que: “El Puente Gateway entre Matamoros y Brownsville ha sido cerrado debido a una protesta” | Cortesía: Ángel Domínguez

Las nuevas medidas del Gobierno del presidente Joe Biden para controlar la migración de personas desde Venezuela llegan a menos de un mes de las elecciones de medio mandato, donde su partido se juega el control del Congreso.

Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras expresó su preocupación ante la expulsión de migrantes venezolanos hacia México a través del polémico Título 42, una medida anunciada por Washington esta semana.

En Chiapas, cientos de venezolanos varados en Tapachula anunciaron que a pesar de las medidas, insistirán en llegar al vecino país del norte y ya organizan una caravana; coinciden en que no hay marcha atrás ya que todos dejaron lo poco que tenían para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos porque en Venezuela la economía por las políticas de Nicolás Maduro han destruido ese país.

“Hay personas que han perdido muchas cosas, ya estamos en México y tenemos que seguir intentando llegar a Estados Unidos a pesar de lo que digan las autoridades de ese país porque no tenemos otra opción”, expresó Franco Díaz, migrante venezolano varado en Tapachula.

Avanzaron hacia el puerto fronterizo culpando en su avance al gobernador texano Greg Abbot de la expulsión del territorio americano | Cortesía: Ángel Domínguez

"Quienes intentan cruzar la frontera sur de EU de manera ilegal serán devueltos a México y no podrán aplicar a este programa en el futuro", señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

Para aplicar al programa, los venezolanos interesados deberán demostrar que tienen un patrocinador que tenga un estatus migratorio legal en EU y que pueda acreditar que tiene los recursos financieros por el periodo de tiempo que los migrantes vayan a residir en el país.

Con información de Alejandro Gómez/Diario del Sur y EFE

