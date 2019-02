Misteriosamente aparecen las obras de arte de Los Pinos, pero no las vajillas

Fueron encontradas las obras de arte de la ex residencia oficial de Los Pinos que estaban desaparecidas; lo que no apareció fue mobiliario y vajillas de la época del Centenario, señaló el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas.

Entrevistado en Palacio Nacional declaró que “el registro exhaustivo de lo que hay y lo que falta, es difícil, había un catálogo de obras de arte sobre todo las que estaban en comodato y las que fueron regaladas a la Presidencia en cada época y que quedaron en resguardo de Los Pinos, pero todo lo demás, los enseres, los muebles, vajillas no estaban catalogados ni con registro, por lo que no hay manera de comprobar, simplemente no están’’.

Dijo que las obras de arte estaban en bodegas y conforme se fue investigando se supo de estas bodegas donde estaban las obras y la casa que está en Huixquilucan.

Estamos verificando la información de la casa de Ávila Camacho –Manuel-, que resguarda la parte de las obras de arte.

Adelantó que en breve se daría detalle de lo encontrado y lo que falta.