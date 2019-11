Morena va por regular de vaping

Morena impulsa una iniciativa para regular los cigarrillos electrónicos, esto con la finalidad de atender y reparar el daño que causa la adicción al tabaco.

Su propuesta prevé cambios a la Ley General para el Control del Tabaco, a fin de incluir los términos ‘nicotina’ y ‘componente’, ambos utilizados en la elaboración de dichos dispositivos.

“Tiene como finalidad la regulación efectiva de estos dispositivos, no por medio de la prohibición, porque esa estrategia no ha funcionado, pero si se busca un mayor control de los dispositivos, sustancias y componentes que se comercializan, debido a que la ley que regula el consumo de tabaco expedida en 2008, no los incluye”, afirmó el diputado federal, Ignacio Benjamín Campos Equihua.

Asimismo, el legislador consideró que la falta de regulación de dichos dispositivos, ha contribuido a los problemas de salud pública en México, y esto, dijo, se refleja en el incremento de las ventas de cigarrillos electrónicos, sobre todo entre los jóvenes.

En este marco, Campos Equihua recordó que los fumadores que se convierten en adictos al tabaco o nicotina durante su juventud, enfrentan mayor riesgo de contraer, desarrollar y sufrir enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, como cáncer y enfisema pulmonar.

Además, abundó, en México, los daños atribuibles al tabaquismo son de más de 60 mil muertes por año, un promedio de 165 decesos al día.

La iniciativa también plantea extender las facultades de las Secretarías del ramo para llevar una mejor regulación y para que realicen los estudios correspondientes a fin de conocer los efectos a corto, mediano y largo plazo, toda vez que dichos dispositivos contienen nicotina, una de las sustancias activas y más adictivas presentes en los cigarrillos convencionales.

En la propuesta presentada, subraya que la industria tabacalera y subsidiarias de ellas, han creado mecanismos alternativos para la acción de fumar, entre los que destacan los cigarrillos electrónicos o “vapeadores”, así como el tabaco calentado, los cuales se comercializan en el país.