Muere Gonzalo Aguilar Zinser, reconocido abogado y fundador de Desarme México

Esta madrugada murió el reconocido abogado y fundador de Desarme México, Gonzalo Aguilar Zinser.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, el penalista fue víctima de un infarto fulminante mientras se encontraba en su domicilio.

Aguilar Zinser será velado en una conocida funeraria de la avenida Félix Cuevas.

A través de su cuenta en Twitter, Marcelo Ebrard, uno de sus defendidos, lamentó el deceso y envió el pesame a su familia.

Por su parte, la activista María Elena Morera de igual forma expresó sus condolencias a la familia del abogado.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido amigo Gonzalo Aguilar Zinser y me uno a la pena que embarga a su familia — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 1 de febrero de 2018 Lamento el fallecimiento de Gonzalo Aguilar Zinser. Gran penalista, afín a nuestras causas sociales, siempre puesto a apoyarnos. Un gran abrazo a su familia — Maria Elena Morera (@MaElenaMorera) 1 de febrero de 2018 Lamento el sensible fallecimiento de Gonzalo Aguilar Zinser, mi más sentido pésame. QEPD #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 1 de febrero de 2018

Gonzalo Aguilar Zinser fue un reconocido abogado penalista y fundador de Desarme México, organización interesada en crear conciencia sobre el problema de uso de armamento.

En 2003, el penalista formó parte de un grupo de activistas, artistas e intelectuales que se pronunciaron a favor de la despenalización del consumo de la mariguana mediante el aumento de las dosis de uso personal permitidas.