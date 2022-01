Mujeres campesinas instalan campamento en la Segob; demandan soluciones a conflictos agrarios

Medio millar de mujeres campesinas y urbanas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en demanda de solución a sus conflictos agrarios, no aceptaron reunión con funcionarios de menor nivel, sino con los titulares Adán Augusto López Hernández, de Gobernación y Ramón Meyer Falcón, de Sedatu.

Las mujeres instalaron desde las calles de Atenas a General Prim, afuera del Palacio de Covián, un campamento por el tiempo que sea necesario hasta que tengan respuesta de los secretarios de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Las dirigentes Martha López Ríos, Alicia Gaytán, María Luisa Frías, Vicky Santana, Maribel Cerón y Mariana Ramírez, ratificaron que no aceptarán reuniones ni mesas de diálogo con funcionarios de menor nivel, ya que no les resuelven sus demandas en materia de los rezagos agrarios.

Procedentes de los Estados de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Hidalgo y Puebla estas mujeres caminaron desde la Plaza de la República, cruzaron Paseo de la Reforma y por Bucareli se encaminaron hasta la sede de la Secretaría de Gobernación.

Subrayaron que su reclamo no es solo de ellas, como mujeres sino de los ejidatarios del país, ya que el gobierno federal no atiende los conflictos agrarios. “Es más, no hay una política agraria y la Sedatu está totalmente desaparecida cuando aún existen conflictos por la tierra activos en el país”, coincidieron.

Los asuntos agrarios que las mujeres de la UNTA reclaman solución son de los ejidos de Bodenqui, en Chapa de Mota, en el Estado de México; los de El Carmen, en Huimanguillo, Tabasco y de Lázaro Cárdenas, en Chignahuapan, Puebla.

