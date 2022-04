¿Qué es el Protocolo Alba ? La búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas en México

Las recientes desapariciones de jóvenes como María Fernanda, Debanhi Susana y Yolanda Martínez, han conmocionado a todo el país y , según la ONU, han puesto en duda la seguridad que brinda el Estado mexicano hacia las mujeres.

Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada, señalan que en el país, hay al menos 7 mil 911 mujeres en calidad de desaparecidas, así también, los estados donde se concentran las desapariciones son Jalisco,Tamaulipas y el Estado de México.

Te recomendamos: AMLO envió una iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana

Debido a la necesidad de encontrar con prontitud a sus familiares, los padres de familia acuden a las autoridades locales para que los auxilien en su búsqueda, así lo expresaba el padre de Yolanda Martínez a las afueras de la oficina de Samuel García:

“Así como puso la atención en otros casos, ponga en éste. Respeto porque sé que allá había una línea de investigación y acá no, a mi hija se la tragó la tierra, lo que estamos peleando es que el señor gobernador dé la cara y hable principalmente conmigo”

Frente a esta situación, existe otro recurso que se puede llegar a interponer en caso de desaparición de mujeres o niñas, es el llamado Protocolo Alba. Aquí te contamos sobre dicho protocolo y como este ha funcionado para emitir una respuesta rápida de búsqueda frente a una desaparición.

Sociedad Protestan afuera del despacho de Samuel García para localizar a Yolanda Martínez

¿Qué es el Protocolo ALBA?

El Protocolo ALBA comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua en el 2003. Tiene como objetivo hacer una búsqueda inmediata y eficaz para localizar a mujeres y niñas desaparecidas, así como proteger su libertad personal e integridad.

Este se lleva a cabo en coordinación con los tres niveles de gobierno (municipal, estatal, federal) y se apoya en el involucramiento de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos públicos y privados.

La búsqueda de las mujeres es coordinada por un Comité Técnico de Colaboración institucional, el cual despliega una estrategia para que la investigación sea llevada a cabo por las Fiscalías y/o Procuradurías o las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.

El papel de este Comité es facilitar la comunicación entre los tres niveles de gobierno y lograr coordinar entre ellos una búsqueda rápida.





¿Cómo surgió el Protocolo ALBA?

El Protocolo ALBA lleva más de 15 años en operación y se implementó por primera vez en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este programa, señalan autoridades, ha tenido un 98 por ciento de efectividad en esa entidad, por dichos resultados, su aplicación se ha extendido a otros estados de la república.

En el 2018, en el marco de la XXXV sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se acordó la instalación del Protocolo Alba en las entidades federativas en las que aún no opera.

Aunado a esto, se acordó la creación de Comités Técnicos en las entidades federativas en las que no han sido creados y que ya cuentan con un Protocolo Alba en vigencia.

Cabe decir que el Protocolo Alba no opera en todo el país, sólo en algunos estados como: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas,Tlaxcala y Baja California.

Entre los señalamientos críticos que se han realizado es que el programa no goza de la coordinación que tanto señala el gobierno; un informe de la UNAM habla sobre la desigualdad en cuanto al funcionamiento, dado que hay estados cuyo protocolo no cuenta con comités técnicos lo cual no permite su correcta implementación.

“Así mismo hay ausencia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y en particular entre las instituciones de procuración de justicia y las instituciones especializadas en género”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No existe homologación en relación almomento para iniciar la búsqueda inmediata de mujeres extraviadas o desparecidas, por lo que es urgente que el Estado mexicano exija a los estados faltantes de Protocolo y de Comité Técnico instalarlos e implementarlos”.