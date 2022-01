Mujeres mexicanas acumulan 58.4 horas de trabajo no remunerado a la semana

En México, las mujeres trabajan en promedio 58.4 horas a la semana sin recibir remuneración en tareas como cuidado de personas enfermas o en labores del hogar, señala el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este tiempo es superior a las 48 horas semanales que marca como máximo la ley laboral de nuestro país.

Esto coloca a las mujeres mexicanas como las que más tiempo dedican a estas tareas sin remuneración en América Latina, incluso por encima de países más pobres como Honduras, donde las mujeres sólo dedican 37 horas a la semana a realizar trabajos por los que no reciben pago alguno, frente a las 19 que dedican los varones de aquella nación.

“En México, las asimetrías entre hombres y mujeres tienen un componente monetario, pero también en la asignación de las actividades demandadas en el hogar que acentúa la brecha de género”, destaca el Observatorio en un estudio en el que analiza los avances de equidad de género en las naciones de América Latina y El Caribe.

Labores como la limpieza de la casa, la preparación de alimentos y el cuidado de los niños o adultos mayores son tradicionalmente asignadas a las mujeres, y cuya carga se vuelve un doble obstáculo económico para ellas.

Por un lado, no reciben un salario por estas labores, y por otro, les quitan la oportunidad de sumarse al mercado laboral donde sí obtendrían una remuneración económica.

El estudio dice que las mujeres mexicanas entre 20 y 59 años de edad dedican a la semana un promedio de 58.4 horas al trabajo no remunerado, frente a las 17 horas que en promedio dedican los hombres a la semana.

“La diferencia en horas destinadas al trabajo no remunerado entre hombres y mujeres sigue siendo muy amplia, más del doble. Esta dinámica ha sido atribuida en gran parte, a la discriminación y los tradicionales estereotipos de género en la asignación de labores y su respectiva valoración social”, agrega el documento.

De hecho, el estudio del Observatorio señala que las mujeres que carecen de ingresos propios dedican menos de su tiempo a las labores no remuneradas que aquellas que cuentan con sus ingresos propios.

Durante el momento más álgido de la pandemia, el año pasado, el trabajo no remunerado en México representó un monto de 6.4 billones de pesos. Foto: Cortesía

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados realizadas por mujeres de 12 años y más en México ascendió a más de seis mil 438 millones de pesos, lo que representó 27.6 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El Inegi señala que ese año las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres en el rubro de trabajo doméstico y cuidados. Mientras que durante 2021, el segundo año de la pandemia, aumentó el tiempo empleado por las mujeres en dichas labores y disminuyó el destinado a las actividades de traslados fuera del hogar.

Las labores en el hogar no son exclusivas de las mujeres mayores de edad. Cada niña de entre 5 y 11 años destinó en promedio 5.5 horas a la semana a las labores domésticas y de cuidados del hogar, mientras que los niños colaboraron con 5.1 horas en el mismo periodo, acentuándose la disparidad de género desde la infancia.

En opinión del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el hecho de que las mujeres tengan sobrecarga en el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados ha limitado su acceso a la participación económica y es una de las principales barreras para que alcancen su autonomía económica.

“Las políticas que promuevan el acceso de las mujeres a ingresos propios podrán incidir en una disminución de su carga de trabajo no remunerado, pero si esto no se acompaña del enfoque de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres dentro del hogar, no podrán superarse las desigualdades de género en términos de redistribución de la carga total de trabajo”, advierte por su parte el Observatorio de la Cepal.

Muy cerca de México, Argentina es el segundo país en la región en el que las mujeres no son remuneradas por trabajo como el cuidado de la casa y de los hijos o algún familiar, con 58.2 horas a la semana, seguido por Chile y Perú con 55.9 horas semanales.

Por el contrario, entre las naciones en la región en que las mujeres ocupan menos tiempo no remunerado se encuentran Brasil, con 27 horas a la semana, Honduras con 37 y Paraguay con 37.2.