¿Multará el Inegi a quienes se nieguen a participar en el Censo 2020?

Quien se niegue a proporcionar información en el Censo 2020 que se realizará en México será multado con hasta 500 salarios mínimos. Aunque algunos usuarios cuestionaron esa afirmación, es verdad. De todos modos, la participación en los censos es del 99%, según el INEGI, entidad que se encarga de llevarlos a cabo.

Los usuarios de redes sociales mostraron escepticismo ante la posibilidad de ser multados por negarse a informar a los censores que recorrerán el país entre el 2 y 27 de marzo de este año.

"Viniendo de la 4t todo es posible jajajajajajajaja”, “Jajajaja ya no saben ni como kitarnos el dinero este gobierno puras mamadas”, “Estan locos no pueden hacer eso cada persona y familia tiene derecho a la privacidad ya que no chinguen”, “¿En serio? Lo mismo debería hacer el INE” y “En qué ley y en qué parte está estipulado esto?”, son algunos de los comentarios escritos por los usuarios de Facebook.

Multas

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es la que rige la medición de la población a través de censos. Por medio de ésta se establecen mecanismos que incluyen las infracciones y las sanciones que regirán el Censo 2020 en México.

El artículo 103 de dicha ley establece infracciones a cualquier entrevistado (conocido como “informante del Sistema”) que se niegue a proporcionar datos, informes o exhibir documentos cuando se les solicita. Ante ello, la sanción es de 5 a 500 salarios mínimos.

Edgar Vielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, dijo en entrevista con AFP Factual que la importancia de responder al censo se debe a que a partir del mismo se regirán las políticas públicas de la nación durante la próxima década, como la construcción de los distritos electorales y la aportación de recursos a los estados y municipios, en sectores como la educación, la seguridad y atención médica.

“Imagínese si alguien mintiera o fingiera que en determinada zona hay más o menos población, hay un daño a nuestra nación muy fuerte, porque la manera de gobernarnos es a través de distritos electorales”, expresó.

La sanción es determinada por el departamento jurídico y depende de la gravedad del asunto, ya sea que se nieguen a declarar, o suministren datos falsos, incompletos o incongruentes, señaló.

Alta participación

Vielma Orozco declaró que, aunque existen sanciones como las multas, en el último Censo Nacional de Población y Vivienda del país, realizado en 2010, la participación fue de 99%.

“La ciudadanía históricamente tiene una muy buena recepción al censo”, dijo. Además, para este año se preparan mecanismos alternos que aseguren la participación de los habitantes, aun cuando no se encuentren en sus hogares.

Explicó que son tres: la tradicional entrevista casa por casa, en la que los informantes reciben el cuestionario del personal del INEGI; una calcomanía en el domicilio que contendrá un código QR y una carta, también con el código QR que enlaza en ambos casos al mismo cuestionario disponible en internet. Además, se dará a conocer un número telefónico gratuito para responder la encuesta.

En conclusión, el INEGI establece en su ley la posibilidad de multar a quienes se nieguen a declarar durante el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 en México, pero los niveles de participación entre los habitantes son casi totales.