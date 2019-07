Prisión es una prueba de Dios, dice Naasón a sus seguidores

El director y presidente de la Iglesia La Luz del Mundo Naasón Joaquín García envió una carta a la comunidad religiosa desde la prisión en Los Ángeles, California, donde se encuentra detenido, previa a la festividad de la Santa Cena que se realiza del 6 al 15 de agosto.

Sobre su encarcelamiento dice: "¡Que mis prisiones os sirvan de motivación para que os consagréis aún más y lleguemos dignos a esa festividad!”. A su congregación les exhorta: "Es mi deseo que vaya toda la Iglesia para demostrarle al mundo que la Iglesia de Jesucristo ¡sigue adelante! ¡Que nada ni nadie la podrá detener!”

Continúa: "Aún no sé dónde será el lugar desde dónde dirigiré la Santa Cena. ¿Será desde una iglesia en Los Ángeles, California? ¿Lo tendré que hacer desde alguna casa particular? ¿Será en Guadalajara? ¿Será, acaso, desde mis prisiones? Aún no lo sé”.

El líder religioso destaca: "Algunos habrán podido pensar que mis prisiones traerían tristeza, desánimo, amargura, odio, pero se equivocaron. Un corazón bueno jamás albergará esos sentimientos. ¡Venganza en nuestros corazones, jamás!”

En entrevista con EL OCCIDENTAL, Ezequiel Zamora Flores, vocero del Ministerio de Comunicación de la Iglesia La Luz del Mundo dijo que efectivamente envió la carta como lo hace cada año con motivo de la Santa Cena y festividades de la iglesia.

Manifestó que esperarán hasta el último momento "para que se visualice de alguna forma nuestro apóstol".

Aclaró que existe un Consejo, una estructura y será en los primeros días de agosto cuando sabrán, quien encabezará la festividad. La esperanza y confianza en su líder religioso Naasón Joaquín García se mantiene.

La Iglesia está fortalecida y la indicación del líder religioso es avanzar, avanzar y no retroceder.

Desde la detención del Presidente de la Iglesia, crecieron en número de fieles entre 29 y 39 mil más. Reconoce que en las festividades será mayor el número de personas que asistirán de las 500 mil estimadas de las 58 naciones donde tienen presencia.

En la carta de cinco cuartillas de Naasón Joaquín García les envió, manifestó también:

“Desde mis prisiones os saludo”. Habla que lo visita su hijo Job Castillo Jr. y que se siente “libre para estar con nuestro Dios”. Agrega: "La perfecta y profunda sabiduría de Dios, preparada desde los fundamentos establecidos del mundo, ha querido que yo esté aquí, para darme y daros una enseñanza en su paciente misericordia, libre de incertidumbres, alejada de titubeos, más allá de inseguridades, conformados siempre en la certeza de la verdad; todo siempre en su gran voluntad, cumpliéndose sus planes infinitos, llenos de su grandiosidad y poderío”.

Desde la detención de Naasón aumentaron los fieles, al registrarse en las dos últimas semanas 13 mil bautismos en EU y Cuba, según el vocero / EL OCCIDENTAL

El dirigente de La Luz del Mundo tendrá otra audiencia el próximo 2 de agosto. La carta se refiere a los preparativos sobre la Santa Cena.

