Narro Robles llama a respetar pluralidad

José Narro Robles manifestó que en México debe de respetarse la diversidad de ideas políticas y sociales, por lo que condenó la imposición de una sola visión de lo que se quiere para el país.

“México es un país que tiene enorme pluralidad y tiene que garantizarla. Es un país extraordinariamente plural. Con 125 millones de mexicanos, que por cierto, somos diferentes y pensamos de manera muy distinta”, añadió el también exsecretario de Salud tras su participación en el Conversatorio Temático, organizado por el CEN del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el tema de salud.

Este comentario lo da en un contexto donde la oposición crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador por querer imponer su visión de país tratando de eliminar a los opositores.

“Este no puede ser un país de una sola visión. No puede ser un país de una sola voz. Éste es un país con un coro múltiple, muchísimas voces”.

Sostuvo el académico de reconocido prestigio internacional: “Creo que al país le conviene que se tenga la presencia, la voz, la actuación de gente que pueda dar una opinión que tenga algún tipo de autoridad, de conocimiento y experiencia y sobre todo, que tenga el interés del país, de México”. Por otro lado, el exrector de la UNAM comentó que no se arrepiente de haber abandonado al PRI, porque consideró que ahí las cosas iban mal.

Cuando expresé mi convicción de que las cosas no iban bien en el proceso (del PRI) y que no estaba dispuesto a seguir y decline participar y lo hice presentado simultáneamente mi renuncia a una militancia de 46 años”, dijo tras participar en el Conversatorio Temático, organizado por el CEN del PRD con el tema de salud.

Sobre la falta de internet en la Universidad Autónoma de México (UNAM), porque se terminó el contrato que tenía, solo manifestó: “Todo lo que lastime el desarrollo de las universidades públicas está mal. No puedo decir más. No estoy ahorita dentro. Digo que es imposible salirse de la UNAM, pero no me toca”.